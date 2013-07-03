欧元区数据：6月综合PMI终值升15个月来最高，经济料下半年企稳

PMI连续第三个月逼近50荣枯线，不过低于50仍代表欧元区服务业衰退在第二季延续。

Markit首席经济学家Chris Williamson表示，“最令人高兴的是西班牙经济萎缩的速度降到两年来最慢，而意大利服务业虽然依旧疲弱，但是企业活动下降的步伐是2011年9月以来最低。”

“比较令人关切的是德国几乎没有成长，仍难以断定实质增长动能在哪里。”

虽然就业分项指数微增至47.4，仍显示失业率可能继续上升。5月就业指数为47.2。

6月服务业PMI升至48.3，显示企业对未来的看法较为乐观，不过略低于初值的48.6。5月为47.2。

新业务指数激增逾1个大点，显示服务业流失业务的速度较上个月明显减缓。(完)