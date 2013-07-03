英国数据：6月服务业PMI升至逾两年高位，显示成长火力全开

继周一公布强劲的制造业PMI之后，数据显示英国经济可能不再需要更多刺激就能达成新任央行总裁卡尼所形容的“逃逸速度”(escape velocity)。

6月Markit/CIPS服务业PMI升至56.9，远高于5月的54.9。

数据也高于26位分析师接受路透调查时所做的预估最高值，并且比预估中值高出逾两个大点。

“数据这么强劲，央行货币政策委员会(MPC)的委员就很难再找到进一步宽松货币的理由，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

英国央行MPC今日召开为期两天的货币政策会议，周四将公布决议内容。

服务业PMI细项均很强劲。新业务激增，推动聘雇速度增至2007年8月以来最高。业务预期创下逾一年来最高。未完成订单也创下2007年8月以来最高，显示供给难以追上需求。(完)