更新版 1-新债招标：中国一年国债利率高于预期，交易盘主导博边际热情高涨

* 一年国债中标利率3.48%，高于预期

* 1.44倍的投标倍数显示需求难言可圈可点

* 交易户博边际策略，推边际利率走高 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京7月3日 - 中国财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率高于预期，同时1.44倍的投标倍数处于年内较低位置。交易员称，该期限国债不计入投标考核，致需求难言可圈可点，而机构交易户博边际策略，推边际中标利率走高。

业内人士透露，财政部上午招标发行的260亿元人民币一年期固息国债，中标利率为3.48%，高于此前市场3.43%的预测均值。该期债边际中标利率为3.60%，首场投标倍数1.44倍，创今年记账式附息国债招标认购第三低位。

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“虽然回购(利率)下来了，但是一年期国债没有基本承销额要求，大家都是往高了投，而且需求不是很强，据我们了解大行这次投的量也很少，应该是交易盘参与的比较多吧。”上海一银行交易员称。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种的最新收益率报在3.3721%。

二级市场目前剩余期限约0.92年的固息国债110013券 最新报3.55%/3.30%；二级市场目前剩余期限约0.77年的固息国债130007券 最新成交报3.4201%。

北京一券商分析师并指出，虽然今天货币市场隔夜回购利率继续下行，资金面情况也在不断改善，不过本期新债缴款日落在下周一，是准备金补缴后首个工作日，这一因素或多少拖累了今日新债认购热情。

该分析师预期，本周五(5日)机构补缴准备金规模或在3,000-4,000亿元。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

上周二中国央行释放清晰信号稳定市场。受此安抚，市场情绪亦自6月中下旬的恐慌中逐步镇静，资金成本出现回落态势。中国银行间市场周三主要回购利率 继续下行，其中隔夜品种加权平均利率下行幅度约30个基点(bp)，七天下行50个bp。