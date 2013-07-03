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货币新闻 | 2013年 7月 3日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月3日

路透伦敦7月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种      最新库存       变动
    铜        660,725     +1,525
    锡         14,235         -5
    铅        197,750       -300
    锌      1,043,700     -6,700
    铝      5,436,400     -8,275
    镍        190,590     +1,938
  铝合金       68,100       -280
  NASAAC      108,220       -460
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
    
 品   库存数据       库存分布       品种    库存数据      库存分布
 种                                                       
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC      铅  MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                     -GRD>                                
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC      锡  MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                     -GRD>                                
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC  铝合金  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                     -GRD>                                
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC   NASAA  MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
                     -GRD>                                
 
 (编译 高琦 审校 王兴亚)

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