表格：LME金属库存最新变化--7月3日

投行观点：F5 Networks评级从持有下调至卖出--德意志银行
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
路透伦敦7月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 660,725 +1,525 锡 14,235 -5 铅 197,750 -300 锌 1,043,700 -6,700 铝 5,436,400 -8,275 镍 190,590 +1,938 铝合金 68,100 -280 NASAAC 108,220 -460 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> -GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> -GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> -GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> -GRD> (编译 高琦 审校 王兴亚)
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
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