台湾债市：五年公债殖利率收报逾一周高位，交易商偏空操作

* 交易商偏空操作五年公债

* 10年券殖利率弹破得标利率至近23个月高位

* 台币IRS利率亦随之走高

路透台北7月3日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周三收升至逾一周高位。尽管美债在美国假日前止稳，台债市场交易商不甘寂寞，在积极型的交易商偏空操作下，五年券及10年券殖利率再创波段高点。交易员料明日场中气氛中性偏空，五年券或先行测试1.06%。

交易人士指出，部分交易商希望在美国周五非农就业报告公布前，先行走出一段偏空行情，在市场持券信心不敌偏空主轴下，放空及停损均加入交投行列，零星买盘只能缓和殖利率弹幅，但暂难形成支撑。在殖利率上弹较下行似乎更容易操作的情况下，交易员认为明日五年券仍有机会再偏空测试。周五市况则料趋于安静。

〞几家券商操作的方向一致，就让殖利率往单边移动。〞一证券商交易员说。

交易员认为，此前在殖利率回档修正过程中，交易商也尝试过往下测试，但发现阻力较大，不如反向测试。加上时节已过半年，交易商为达成今年目标，希望乘着美国QE退市题材尽量拉出一波行情可能的空间，使得盘中交易商操作痕迹明显，场中其余参与者则岸边观火，并适时加入战局。

五年债102/2收盘1.0460%为逾一周高位，前高在6月24日报1.083%。流动性较差的10年券盘中高位则来到约23个月高点，前高在2011年8月4日报1.49%。但其交易量较五年券清淡许多。

美债周三在亚洲盘价格平稳，指标10年期公债 收益率亚洲时段持稳在2.4711%，持平于隔夜收盘。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +2.55 1.0460 1.0188-1.0460 228.5

10 102/6 +1.90 1.4620 1.4420-1.4650* 28.5

* 表该券交易以来新高

交易人士指出，流动性差的10年券也成为空方操作标的，希望该券能适时带动流动性较好的五年券同向移动。10年券在交易商带动下，今日盘中殖利率不但弹破标债得标利率1.46%，且来到约近两年高位。

受到公债交易盘中殖利率走升的影响，本地台币利率交换(IRS) 各天期利率也同步走高。五年期IRS 午后报价一度来到约1.20%/1.22%，较上日约扬升2个基点。

利率市场相互影响走高，公债市场人士短期以偏空看待，认为五年及10年券明日仍有区间上移空间，缓步测试上方支撑区。五年券102/2料明日于1.02-1.06%间交投，10年债则看1.44-1.48%。

由于美国周四因假日金融市场休市，周五则待非农公布，本地交易员认为隔夜美债大幅波动不易，明日台债市场仍以本地筹码面的影响较大，料仍有一定交易量。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 1.8750

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.4620

5 102/2 1.0460