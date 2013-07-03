中国债市：6月债券托管量仅增645亿元，现券成交继续大减--中债登

* 中债登6月债券托管量仅增加645亿元
* 当月现券交割量不足1万亿元，较上月继续大减
* 6月基金成为债券减持主力，此前两月连续大幅加仓
路透上海7月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司数据显示，6月银行间债市现券交割量仅为9,976.47亿元，较上月的2.36万亿继续大减，接近2007年初时较低水平。
债券托管增量方面，当月增加644.79亿元，其中央票净减少1,060亿元，很大程度上冲减了国债、政策性金融和信用产品的增势。各机构中，商业银行净增加456.14亿元，担纲主力；而此前连续两个月大举增持的基金，则在6月减仓617.18亿元，居减持首位。
自5月起，受债市监管风波等影响，中债登现券交割量已开始明显减少。6月后半段，流动性紧张更令现券市场雪上加霜。
具体债券方面，不包括托管在上海清算所的短融和超短融，当月净增量前三位的为政策性金融债、国债和中期票据。
以下为6月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2013年6月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 163,229.91 456.14 5,588.13
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基金公司 26,497.99 -617.18 2,854.17
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保险机构 22,839.50 116.39 742.26
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证券公司 1,750.39 59.18 160.59
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以下为6月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2013年6月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 84,381.81 490.52 3,645.88
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央行票据 9,949.72 -1,060.00 -3,490.00
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政策性金融债 83,971.03 753.60 5,388.70
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政府支持机构债 8,100.00 0.00 -150.00
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商业银行债 13,289.60 0.00 637.00
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非银行金融机构债 388.00 20.00 15.00
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企业债券 22,361.83 217.57 3,059.60
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中期票据 27,495.10 226.00 3,523.10
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集合票据 118.83 -2.90 -26.19
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资产支持证券 49.59 0.00 -26.70
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外国债券 40.00 0.00 0.00
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合计 250,145.51 644.79 12,576.39
以下为6月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2013年6月 2013年累计 2012年全年
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债券发行量
其中:本币债 3,147.90 27,507.31 58,119.44
美元债 -- -- --
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现券交割量
(银行间) 9,976.47 288,962.57 698,076.98
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回购交割量 121,432.57 809,322.33 1,462,458.03
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债券兑付 4,520.74 16,529.73 28,575.85
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 边竞/曾祥进)