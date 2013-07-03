台湾货币市场：期底短率贴在低位，下提存期初资金水位高涨料短率依旧低迷

* 期底短率贴近低位
* 期初市场资金偏滥
* 拆款需求降温
* 短票券源缺乏
记者 詹静宜
路透台北7月3日 - 台湾银行间短率周三贴在低位。银行资金调度人士称，今天为本提存期最后一个交易日，银行间普遍微调基数，加上短票券源短缺，今日货币市场交投稍显清淡，明日将展开新的提存期，料短率仍将续处低位。
银行资金交易员表示，银行间在提存期初积极采行负数操作，致资金拆借需求降温，货币市场资金供过于求的情况将更形明显，下提存期初短率料将依旧低迷。
“市况没有很好，没人要多拿钱，导致市场太多钱，多到不行!”一位大型民营银行交易员说。
资金调度人士亦指出，下提存期央行冲销力道料将维持适度宽松的一贯作风，大致收平当日存单到期金额，并透过代收银行间隔夜拆款调整一下当日超额准备，近期正值旬底央行代收银行间隔夜拆款略有增加，是否延续至下提期初则有待观察。
拆款中心资料 显示，经修正后周二超额准备为560亿台币，累计超额准备为4,722亿，加计前期1%的超额准备为5,861亿台币。
本地时间12:00时，
**台币兑美元 中午走升5.8分报30.062。
**台股 走跌1.22%，报7,918.38点；成交量 报578.25亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.380-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日收在0.375-0.430%。
**今天发票量仍少，周五可望略增**
在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今天发票量依旧偏少，待周五发票量可望略微增温，但仍不足以因应银行间踊跃买票的需求，目前短票利率维持在既有区间。
银行业者指出，原本发票量就偏少，加上近期票券商资金缺口不多更加惜售短票，造成本周票源缺乏的窘境，致旬底去化资金更为困难。
“想买票，也买不到票!”一为大型银行交易员称。
今天30天期短票利率主要交投落在0.68-0.69%，同于上日。大区间仍在0.68-0.70%。
台湾央行今日存单到期金额1,700亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，本周余日落点为周四3,920.3亿及周五的783.15亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳上日。今日市场上虽见大型寿险解约走钱，但因投信及银行端资金仍属宽松，有效补充资金缺口，询券热度不减，令RP利率大致持平。
市场资金调度人士称，寿险业因投资组合调整快，不确定为何解约，但也有其他寿险公司进钱，加上银行端今日余钱丰沛，极少数证券商甚至测试再度压低利率，续作利率得以走低，不过成交有限，多数承作利率仍维持不变。
“一直到尾盘都还有人打电话来找券，钱还是很多。”一位证券商交易员表示。
市场人士指出，银行端因钱满为患，近来并传出拒收定存，使得部分货币型基金只能再度寻求RP市场供应券源做为收益来源。而企业法人部分，也有公司因预备现金股利发放，而暂时在RP市场寻求停泊标的。不过市场特别注意调节企业法人下半月的资金落点，以免近月底股利发放高峰期而影响资金调度。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.67%，与上日相同。(完)
(集体采写 林妙容; 审校 林高丽)