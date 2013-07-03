路透专访：中国“钱荒”或折射实体经济更缺钱，下半年经济料稳中趋缓--信息中心专家

* 金融机构“钱荒”加剧实体经济缺钱忧虑--专家

* 对经济下半年好于上半年的预期有所改变

* 预期下半年货币政策不会有大的放松

作者 沈燕/乔艳红

路透北京7月3日 - 中国银行间市场6月份沸沸扬扬的“钱荒”已经平息，但在国家信息中心经济预测部主任祝宝良看来，金融机构缺钱风波有可能折射出实体经济存在同样风险。银行间利率波动会抬高企业融资成本，不利于下半年经济增长前景。

他在周三接受路透专访时指出，因钱荒改变对经济的预期，下半年整体经济形势不会好于上半年，总体会呈现稳中趋缓。而政府对经济的调控思路也跟以往明显不同，不再注重短期刺激政策，而将重点放在下放审批权限和理顺要素价格，预计货币政策下半年也不会出现大的放松。

“不排除为缓解流动性压力下半年降低存款准备金率，但货币政策不会有大的改变，预计二季度GDP会低于一季度，三季度受基数影响会回升，但四季度可能又会下行，全年则维持在7.5-7.6%左右。”祝宝良称。

中国年初确定的今年GDP增长目标是7.5%，一季度经济成长率7.7%低于市场预期，多家投行机构已经纷纷调降对二季度增速的预估。

祝宝良指出，从目前的形势判断二季度GDP增幅会低于一季度，预计GDP增幅在7.5%左右，CPI同比增幅2.5%，工业增加值增幅预计9.3%。

中国银行间市场自5月末以来逐渐出现流动性紧张局面，而央行始终没有如市场预期施以援手，直至6月20日主要回购利率创出历史新高。央行此后发出将维护市场稳定的清晰讯号，称将积极运用公开市场操作等工具保持货币市场稳定。

**实体冷金融热，钱荒需检讨**

中国银行间市场这样突如其来突的“钱荒”，令海内外看空中国经济的观点一时甚嚣尘上。祝宝良认为这种预期向的改变对中国经济显然不是一件好事。

他认为，从目前的经济形势看总体仍然基本稳定，并不像去年上半年那样下行过快，而中国目前最主要的问题是产能过剩，这也是导致实体经济冷，金融资本热的重要原因。

他指出，中国要消化产能过剩至少需要三到五年的时间，同时从中国新一届政府上台后的调整思路看也较以往明显不同，不再看重短期的刺激经济政策，而是从下放行政权力，减少投资审批权限以及理顺要素价格入手。这些改革是一个循序渐进的过程，对经济的拉动也不会一蹴而就。

“6月份的钱荒归根到底是金融机构的流动性出了问题，作为监管层应该先搞清楚到底是因为金融机构经营出了问题还是只是短期的流动性紧张，如果是个别金融机构经营出了问题该破产的就破产，不必救助，如果只是流动性暂时出了问题，央行不应坐视不理。”祝宝良称。

他表示，任由银行间市场的“钱荒”蔓延，并最终殃及实体经济，继而影响到对中国经济预期的改变，从这个角度看，金融机构的监管层，包括央行和银监会都应该检讨。

中国央行行长周小川近日表示，将综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，保持总体稳定，为金融市场的平稳运行和发展创造良好的货币条件。

祝宝良认为，从审批权限的下放到要素价格的市场化，这一系列的举措都会倒逼着金融领域的改革，因为审批权限下放后，一些地方政府和企业的项目投资不用中央政府审批，部分地方政府甚至会直接干预地方银行等金融的融资，以支持其投资的项目。

这就要推动金融体制改革，硬化商业银行预算约束，理顺地方政府与银行的关系，加快存款保险制度的建立等。这会倒逼金融资本的市场化，包括存贷款利率市场化，也有助金融资本选择流入有市场有效率的实体经济。