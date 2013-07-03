中国汇市：人民币早盘微升，短期料维持稍偏强走势

* 即期小幅走升，与中间价贬值背离

* 短期中间价料围绕6.18波动

* 即期料继续在波动中缓升，但幅度料有限

路透北京7月3日 - 人民币兑美元即期 周三早盘在平稳中小幅走升，与中间价的跌势呈现背离之态。因隔夜美指上涨，人民币中间价顺势下调30个点子。交易员称，在没有特别政策的情况下，人民币近日将继续呈现双向小幅波动并稍强的走势，但短期内6.1280点一线料有企业购汇浮现，构成进一步上涨的阻力。

华南一股份行交易主管称，从上个月的中间价的数据观察推测，预计短期内人民币中间价围绕6.18双向小幅波动，即使中间价跌破6.18，其继续下行的空间并不太大；而由于近期没有特别的政策，人民币即期价更多取决于市场自身供求，在结汇占据上风的情况下，人民币汇率仍将维持稍稍偏强走势。

上海一家银行交易员补充称，即期价格虽会稍稍偏强，但估计短期不会升破6.1280的位置。原因是最近企业美元买盘的力量也比较多。比如，昨天午盘就出现了疑似油企比较量大的美元买盘。

北京时间12:23，人民币兑美元即期报6.1321元，上日收报6.1330元。今日人民币兑美元中间价 为6.1803元，上日中间价为6.1773元。

“（早盘）还是比较平静；今天中间价比昨天低开了30个点，低开幅度并没有隔夜美元涨幅大。这样做央行可能是为了保持汇率的稳定吧。”上述交易员说。

交易员称，最近汇价比之前波动小了很多，近几天僵持在6.13元附近，结汇、购汇都有盘子出来。之前购汇主要是政策性要求下，银行的购汇行为，最近两天则是企业出于实际需要的购汇。

东京汇市，美元兑日圆周三延续涨势，升至5月末以来最高水平，在美国假日即将来临，重要的就业数据即将公布之前获得提振。该数据可能加强对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在未来几个月开始减少货币激励举措的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3013/56，上日尾盘为6.2920。

北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1315/45元，上一交易日尾盘报6.1290元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

人民币汇率市场报导/掉期

全球主要外汇市场收盘报导

人民币离岸/NDF相关新闻

全球外汇市场主要消息

人民币在岸相关新闻

全球外汇动态