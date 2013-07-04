香港数据：6月PMI续降至48.7，创19个月新低--汇丰

路透香港7月4日 - 以下为汇丰香港6月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年 6月 5月 4月 3月 2月 1月

48.7 49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4

* 6月份经季节性调整PMI由前一个月的49.8降至48.7，连续三个月低于50.0的盛衰分界水平，相关数值亦为2011年11月以来最低值，反映经营环境进一步恶化。

* 新订单量连跌三个月，降速为2011年9月以来最快。约15%受访企业表示其新接工作量下降，并指此与经济环境疲弱有关。

* 来自于中国内地的新订单连续五个月下跌，今年2月以来，来自内地的新工作量按月减少，惟6月减幅是三个月来最小。受访机构普遍认为，此乃经济环境疲弱所致。

* 私营企业就业人数进一步下降，职位削减的趋势至今已延续四个月。约7%受访企业自5月以来减聘员工，亦另有3%增聘人手。整体就业职位减幅明显，幅度是2011年9月以来最大。

* 6月投入成本继续上升，月内采购价格和薪酬支出皆有增加，其中以后者升幅较大。整体而言，投入价格涨幅温和，但已从4月的高位回落，幅度也是去年8月以来最小。

* 6月采购价格维持高于50.0，显示企业平均为采购支付的价格进一步上升。部分受访企业表示原材料价格上升是导致成本增加的原因。另外，汇率变动也是原因之一。整体而言，采购价格的最新升幅属温和，且远低于5月份。

* 在6月调查期，受访机构调高了产出售价，将成本增幅压力转嫁客户。平均销售价格升幅温和，与投入成本的增幅大致相若。