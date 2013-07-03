中国股市：沪综指收跌终结连三日反弹，谨慎难改大盘料维持弱势震荡

路透上海7月3日 - 中国股市沪综指周三收跌，终结此前连续三日反弹行情。由于市场对未来流动性预期仍较谨慎，在金融、地产板块领跌下，大盘今日重返跌途，不过受中国石油 护盘带动，收盘跌幅缩窄。短期大盘走势料以弱势震荡为主。

沪综指 收报1,994.268点，跌12.292点，或0.61%，日低为1,965.519点，跌幅2.05%。上海A股今日成交额为765亿元人民币，昨日为739亿元。上证金融地产行业指数 今日收挫1.46%。

“近期影响市场的主线仍是对流动性的预期，因为资金利率虽然回落，但预期仍不甚乐观，加大了近期市场波动的幅度。”浙商证券策略分析师戴康认为。

中国石油收盘上涨2.17%，报8.02元人民币。

他并指出，今日公布的非制造业PMI数据虽然仍显示基本面较为疲软，但落在了大部分机构事前的预期之内，且市场对基本面的判断依据一般多关注制造业数据，非制造业数据影响有限。

相对中国制造业PMI数据显示经济下行的压力有增无减，6月官方非制造业及汇丰服务业PMI表现则相对稳定。分析人士认为这将有助于实现中国经济的再平衡。中国6月官方非制造业PMI微降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3。汇丰6月服务业PMI则自上月的51.2略微升至51.3，仍在4月创下的20个月低位附近徘徊。