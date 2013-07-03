更新版 1-中国货币市场：主要回购利率续降，机构拆出七及14天期资金意愿增强

(更新收盘数据等)

路透上海7月3日 - 中国银行间市场周三主要回购利率 继续稳步回落，幅度约30-50个基点(bp)。交易员表示，市场资金供给依旧比较充裕，流动性逐步呈现向好趋势，不少机构拆出七天及14天等期限的意愿有所增强，而隔夜资金则仍供过于求。

他们并称，央行表态维稳市场之后，短期之内机构对缴准流动性冲击的担忧逐步缓和，但1-3个月资金需求的增多，表明不少机构对未来流动性未雨绸缪。

“钱都比较好借，需求基本都能满足，“上海一银行交易员称，隔夜资金供给甚多，好多机构都在减点出隔夜，而且七天、14天资金拆出机构明显增多了。

他并表示，预计本周五(5日)缴准应该不会引起资金价格的大幅波动，因为从央行到大行的维稳意图已经比较明显。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多。

华中一银行交易员认为，上个月资金紧张时不少机构借入的七天、14天资金近日大量到期，在央行表态之后，流动性担忧小了很多，亦导致货币市场成交量会有所减少。目前机构大都以短期资金的融入拆出为主，而中长期资金面则还需要逐步观察。

央行行长周小川最新表态称，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

今日银行间市场质押式回购总成交量为4,108.83亿元，较上日的3,871.65亿元有所增加；其中隔夜品种成交2,712.35亿元，与上日近持平。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3127 3.7084 -39.57 2,712.35

七天 4.2343 4.7592 -52.49 682.26

14天 4.6373 5.0790 -44.17 510.65 上海证交所质押式回购利率

一天 2.4550 1.5150 +94.00 1,871.28

七天 3.4950 3.5000 -0.50 168.48

14天 3.3000 3.9000 -60.00 14.04 回购定盘利率

隔夜 3.4300 3.8057 -37.57 --

七天 4.3000 4.7600 -46.00 --

14天 4.6600 5.0800 -42.00 -- Shibor

隔夜 3.4000 3.7860 -38.60 --

七天 4.2420 4.7500 -50.80 --