国际油市：美国原油期货升至14个月高位，受库存下滑及中东情势支撑

0525GMT，美国原油期货 上涨2.14美元，报每桶101.74美元，稍早一度高见102.18美元。布兰特原油期货 上升1.07美元至105.07美元。

两者均为连续第三日上涨，受地缘政治的紧张局势支撑。利比亚抗议者关闭数个油田后，其石油产量减少三分之一，此外埃及反政府游行引发对整个地区稳定性的担忧。

Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta表示，交易商目前在为周五将出炉较好的美国就业数据做准备。他表示，美国原油期货涨幅高于预期，突破数道阻力位后，技术图表显示油价将上涨。

“投资者承担了更多风险，并为周五的非农就业数据做好了准备，”他称，并补充道，交易商在周四美国市场假期前抢购石油。

布兰特原油较美国原油指标西德克萨斯州中质原油CL-LCO1=R升水触及低点3.09美元，为2010年12月以来最低。由于美国石油库存减少，此升水可能进一步收窄。

美国石油协会(API)周二晚时表示，截至6月28日当周，美国原油库存减少940万桶。根据路透调查，分析师原预计会减少230万桶。 (完)

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