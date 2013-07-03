欧洲汇市：瑞郎兑美元持稳，投资者将从美国经济数据中寻找线索

投资者将关注一周初请失业金人数和民间就业服务机构ADP的6月就业报告。由于美国周四因独立纪念日休市，一周初请失业金人数的数据本周提早到周三发布。

周五的非农就业报告也将受到密切审视。路透查访的分析师预期6月美国非农就业岗位新增16.5万个，失业率料降为7.5%。

欧洲方面，葡萄牙又有一位部长提出辞职，这已是两天来第二位提辞呈的部长 ，这引发外界质疑该国是否能推进其纾困计划的承诺。这个因素压制了欧元。