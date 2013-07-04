《Russell专栏》中国政府上调非居民用天然气价格，或将提升市场需求

关键在于要让这样的动力延续下去，从而让这样的进程能够生生不息，而其中的重点就是让价格诱发供给增加、但又不会高到使其丧失相对于煤炭、甚至是再生能源及核能的竞争力。

在这当中取得平衡对于中国而言至为重要，因为多数的燃气额外供给将得来自国内煤层及页岩等非传统资源的生产、或者是来看输气管及液化天然气(LNG)进口。

**拉近与进口价格间的差距**

最新一波涨价并不足以让输气管及液化天然气进口有利可图，尽管价格差距已经大幅缩小。

中国5月从土库曼及乌兹别克斯坦输气管进口天然气价格平均为8.79美元/百万英热单位(mmBTU)，LNG船货价格则平均为9.07美元/mmBTU，主要供应国包括卡塔尔、澳洲、印尼及马来西亚。

新的国内价格换算下来约为8.76美元/mmBTU，虽然这看来相当接近输气管的进口成本，但须谨记的是，这个国内价格是零售价格，而输气管及LNG运抵后还需计入储存及运输等等成本。

另一因素则在于，随着与印尼、澳洲及马来西亚签订的较低成本供应合约到期，中国的LNG成本将在未来数年升高。

中国5月取得卡塔尔LNG的价格为18.77美元/mmBTU，马来西亚LNG价格为7.98美元、印尼为3.87美元、澳洲则为3.54美元。

此外，澳洲正在兴建中的七座LNG厂开始运作时，将会以与油价连动的较高价格销售。

若中国与俄罗斯签订购买输气管燃气合约，其价格也极可能将与油价连动，意味着中国进口成本将升高。

国内廉价的页岩气也不太可能舒缓这个局面，因为各界已经逐渐意识到要开发中国高达25兆(万亿)立方米的页岩气储量，恐怕要比在美国困难许多。

中国的页岩气埋藏在地底较深层之处，分布较不集中，开发气井的成本将会是美国的两倍以上。

中国也缺乏运输页岩气的输气管基础建设，同时储存容量也相对较小。

根据Argus Media出版的6月号Asia Gas & Power，目前中国天然气储存容量约为30亿立方米，相当于去年消费量的2.1%。

相较之下，日本的天然气储存容量为年度需求的7.2%，欧盟则为21%。

尽管中国已经开始扩充天然气储存设施，但要等到完工运作还得花上一些时间。

储存容量增加将可以让中国在天然气价格处于季节性低档时买进，而不会受限于在需求带动成本上扬时买进较贵的天然气。

天然气价格调涨，是中国清洁能源比重提升的重要一步。