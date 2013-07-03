《路透基点特写》银行调整投资组合以因应巴塞尔新规，亚太次级贷款市场将更趋活跃

消息人士指出，买方来自四面八方。除了买进及持有的台湾投资者班底，菲律宾银行业者也愈来愈积极买进。此外，一些亚洲大型银行也在次级市场寻找大金额的资产购买机会。

亚太地区流动性极为丰沛，一些卖方现在求售美国及欧洲资产。一些大型卖家的求售清单中的欧美资产项目还多过亚太资产。

亚太贷款市场协会6月的年度圆桌会议上，35%的出席人士预期交易活动将增加，而且种类更加广泛，而非限于博彩及大幅减值的资产。

**杠杆及大幅减值资产**

杠杆资产同样受到买进及持有型的投资者青睐。

许多投资者对一笔支持收购分众传媒的10.75亿美元五年期贷款兴趣浓厚。在美国Nasdaq上市的分众传媒是一家中国展示广告公司，收购案规模达37亿美元。消息人士指出，4月时一家投资者实际上几乎把全部承贷部分以面值97.5%左右价格出售。

此外，一笔支持私募股权公司TPG Capital杠杆收购澳洲Inghams Enterprises Pty Ltd的7.484亿澳元五年期贷款，亦吸引一些投资者的承接兴趣。

多家澳洲企业前往美国在杠杆资产市场发行term loan B(TLB)，主要着眼于贷款期限较长、财务条款较宽松、及定价较低。这些澳洲企业的贷款立即可进入美国次级市场交易。

举例来说，澳洲电视营运商Nine Entertainment的七年期7亿澳元等值TLB，目前求购出价约为齐平面值，贷款案1月底结案不久后，定价曾升至接近101%。这笔贷款今年稍早的定价为LIBR加码275个基点。

正如一些市场人士第一季时所预期的，随着整体经济改善，大幅减值资产的供应量逐渐减少。

3月时，NordLB将收费道路营运商RiverCity Motorway的一批2,100万澳元债权，以面值的42-43%卖给德意志银行。(完) (编译 许娜/蔡美珍; 审校 王洋/隋芬)