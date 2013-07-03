路透专访：同业业务成中国影子银行主力，应允许企业破产根除借短贷长--专家

* 同业业务已成中国影子银行主力

* 随着监管趋严同业可能收紧，如同做表外贷款的理财

* 但问题根基还在，资产端顽疾未除

* 应允许企业破产，银行坏账冒出最终根除其借短贷长

路透北京7月3日 - 中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉日前表示，商业银行的同业业务从去年开始已渐成中国“影子银行”的主力，目前可能要收紧，但只堵不疏还是未触及根本。不论未来经济状况如何，应允许企业破产，银行坏账冒出，并推动存量债务的重组，最终根除银行的借短贷长。

他在接受路透专访时称，大量存量债务不具备偿付能力，而又要守住风险底线的话，就只能逼着银行用短期的债务做“庞氏融资”，借短贷长延续债务。

“从表内的情况来看的话，显然同业业务已经成为2012年以来，（影子银行）增长的主要方向。银行和非银行金融机构的合作到后来的增长比较缓慢了。”刘煜辉表示，当前流动性错配严重，很多就是因为同业业务参与放贷，长资产端搭配短负债端，期限错配赚取息差。

他进一步解释称，这种现象的根本在于资产端的质量出了问题，收入跟不上，大量的投入是不具备经济合理性、资本回报很差的项目，于是一系列的问题就出现了，逼着银行做短期债务融资，借短贷长来延续债务。

“关键还是要硬着陆。不论未来经济怎么走，有一点是避免不了的，就是要允许企业破产，允许银行的坏账冒出来，推动存量债务的重组。如果不动存量的话，实际上存量也在被动的增加债务。而且会把银行的资本和流动性慢慢的磨损掉。最后虽然账面上没浮现出来，但实际上很多债务都沉淀下来了，成为僵尸银行。”他称。

欲了解2010年至今的银行同业业务增长情况，请点选（link.reuters.com/bed49t）

刘煜辉表示，中国上半年实体经济的需求衰退得很厉害，一季度GDP增速远低于预期，但借贷利率还在上升，说明货币需求还很旺盛，这种需求来自于金融层面，因存量债务的存续，还本付息都需要新增货币来维持。

“115万亿元的非金融部门的债务，一年的利息是6万亿元以上。这个是实打实得支付的，需要消耗社会融资总量的。”他称。

6月末因中国央行拒绝向银行间市场注入流动性，而导致短期利率飙升，隔夜拆借利率一度升至30%以上，而央行此举的初衷就是部分银行的不理性行为，导致同业业务期限错配令风险大增。其后分析人士预计，监管层可能出台新规定约束银行同业业务。

**更大的影子在同业**

根据刘煜辉的统计，截止4月末，银行表内的同业债权余额就达7.74万亿元，而且去年以来增长迅速。这期间，同业业务出现了一系列的创新，同业代付、买断式回购、票据对敲等，俨然已经成为影子银行的主力军。

“中国商业银行资产负债表和西方的最大差别就是同业债权和同业负债之间是不平的。比如做一笔同业拆借，应该是资产负债等额增加。但即便把商业银行债和政策性金融债剔除，依然有不平。”他说，“这不平就是用同业的方式，实际做的是信贷。这在社会融资总量中是算不进去的。”

他并根据央行公布数据计算，1-4月银行同业业务形成的表内债权资产新增额达1.93万亿人民币，而同期银行与非银合作形成的表内债权新增额仅有469亿元。

央行最新数据显示，今年1-5月社会融资规模为9.11万亿元，同比多增3.12万亿元。

刘煜辉认为，银行利用同业业务做信贷的部分，即1.93万亿元并未统计到社会融资总量中，同时社会融资规模数据中有重复计算，“现在来讲的话，随着金融活动越来越复杂，（社会融资规模）里面的一些瑕疵越来越明显。”

他续称，中国的影子银行本质还是依托银行的间接融资，目的是规避监管，风险并未转移出银行。如果说李克强总理的“盘活存量”是要大力发展直接融资的话，那就一定程度上否定了影子银行的模式。

他解释道，中国的影子银行主要做三件事：一是想办法把贷款变成投资项，二是想办法把贷款变成同业资产，三是想办法把贷款转到表外。而现在，第二个办法发展壮大很快，而且不少银行激进扩张的做法积累了越来越多的风险。

去年以来，不少行动激进的银行大赚流动性错配的钱，而今年的8号文清理的就是理财资金投非标债权，于是今年就出现银行绕道用自营资金来投非标债权。

其操作的办法大概是：商业银行通过过桥银行，让其发行理财产品，该产品投向信托受益权或票据受益权，然后由该商业银行用买入返售结构与理财产品对接，这就算同业资产。同业的风险权重只有25%，若直接对应信托受益权则是100%的风险权重。

**硬着陆：终结银行滚债务的创新冲动**

刘煜辉认为，只有出现经济硬着陆，才能解决存续债务规模过大的问题，解决金融系统不断创新只为延续债务的问题。

他表示，硬着陆就是债务重组和债务减记，就是银行拿自己的拨备抵补损失。至少是把存量债务终结了，不需要新增的货币来维持它了。

“不然老把它放在账上，大领导老不拍板，企业也不能倒闭，银行的坏账不能冒出来，又定了一个底限要牢牢守住不发生区域性和系统性金融风险，那银行怎么办？只能是放一个新债把旧债接上。只能做这种事情，这就是无效的消耗，产生利息。”他称，所谓影子银行，其实就是创新一种方式，利用错配来延续债务。

央行数据显示，中国企业的中长期贷款从2012年开始变得非常萎靡，银行开始用短期贷款给企业长期贷款做置换，其理由是降低融资成本。

对此，刘煜辉认为，此前的项目建成后，可能达不到预期的回报，现金流就不能有效的平掉此前产生的中长期债务。对银行来讲，现在就是用短期来续这个债务。

“这实际上就是表内的流动性错配。很多明明过剩的产能，还得开工生产，因为只有生产才能获得银行的短期融资，维持不破产。”他称。