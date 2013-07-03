中国债市：资金面日渐转好利率互换短端明显下滑，曲线倒挂进一步缓和

路透上海7月3日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三短端下滑较为明显，因资金面日渐转好，中长端则相对稳定，IRS曲线倒挂局面进一步缓和。

交易员并指出，随着流动性转暖，不少机构对资金预期趋于乐观，因此看低IRS短端走势，如果近期资金面进一步改善，IRS短端或仍有下行空间。

“往下掉，主要是短期的，相对昨天掉了6－7个(基)点，流动性预期比较明确(乐观)的机构在卖(收固定/出浮动)。”上海一券商交易员称。

他指出，尽管今日一年国债招标结果偏高，但对现券和IRS市场整体影响都不大，而相比现券市场，IRS与本次起涨的水平仍相距较远，尤其是短端，所以如果资金面配合，下行的空间依然存在。

银行间市场周三主要回购利率 继续稳步回落，幅度约30-50个基点(bp)。交易员表示，市场资金供给依旧比较充裕，流动性逐步呈现向好趋势，不少机构拆出七天及14天等期限的意愿有所增强，而隔夜资金则仍供过于求。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1640/4.2720 3.8240/3.9040 3.7460/3.8300 3.7400/3.8280 3.7500/4.0225

上日 4.3020/4.4100 3.8650/3.9440 3.7400/3.8220 3.7380/3.8220 3.7438/4.0163

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变化 -0.1380/-0.1380 -0.0410/-0.0400 +0.0060/+0.0080 +0.0020/+0.0060 +0.0062/+0.0062

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。