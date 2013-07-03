全球贵金属：7月2日SPDR黄金持仓量减少，iShares白银持仓增加

投行观点：F5 Networks评级从持有下调至卖出--德意志银行
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
路透7月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一减少0.37%。同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.56%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 31,015,808.0 7月2日 31,131,770.0 7月1日 -115,962.0 -0.37%
iShares 320,267,163.3 7月2日 318,481,348.7 7月1日 1,785,814.6 0.56%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪;审校 王冠中)
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