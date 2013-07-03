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市场报道 | 2013年 7月 3日 星期三 16:19 BJT

全球贵金属：7月2日SPDR黄金持仓量减少，iShares白银持仓增加

路透7月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一减少0.37%。同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.56%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 31,015,808.0 7月2日 31,131,770.0 7月1日 -115,962.0 -0.37%

iShares 320,267,163.3 7月2日 318,481,348.7 7月1日 1,785,814.6 0.56%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪;审校 王冠中)

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