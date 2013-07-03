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市场报道 | 2013年 7月 3日 星期三 16:43 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元交投于近一个月低位，关注央行新总裁卡尼

本周稍早公布的英国6月建筑业和制造业采购经理人指数(PMI)均呈现扩张，且企业信心升至2007年以来最高，这些因素支撑了英镑。

但其涨势迅速消退，将英镑推低至一个月低点。周三的英国服务业PMI是市场关注重点，投资人将从中寻找经济是否可能显示持续的复苏迹象。

该数据公布后英镑兑美元 升至日高1.5204，稍早曾触及1.5130的一个月低点。据称1.5125下方有停损卖单，1.5100则存在选择权障碍。

“英镑/美元很大程度上要取决于其他货币对的表现...尽管本周的PMI数据不错，但英镑/美元走势看来有些迟滞，”Investec的部门主管Lee McDarby称。

“我认为，(若服务业PMI数据不错)那充其量也不过是放慢英镑的缓跌走势。”

欧元兑英镑 最新报0.85080。(完)

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