台湾货币市场：7月4日及本提存期资金预期变化一览表

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北7月4日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,920.30亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期4兆5,136.40亿台币 ：
07/05 783.15亿台币
07/08 3,025.20亿台币
07/09 726.00亿台币
07/10 80.00亿台币
07/11 3,367.30亿台币
07/12 3,578.00亿台币
07/15 4,022.20亿台币
07/16 1,566.50亿台币
07/17 3,703.00亿台币
07/18 3,896.50亿台币
07/19 1,590.00亿台币
07/22 3,211.50亿台币
07/23 1,260.50亿台币
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 2,379.75亿台币
07/29 2,728.00亿台币
07/30 4,187.80亿台币
07/31 1,577.00亿台币
08/01 64.00亿台币
08/02 101.00亿台币
--国库券到期550亿台币
7/22：财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。
7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--7/08:央行发行364天期存单，金额1,000亿台币，5日标售。
--7/12:财政部发行财102-6期国库券，天期182天期，金额250亿台币，11日标售。
--7/19:财政部发行102甲7期公债，金额300亿台币，年期为二年期，16日标售。
--7/25:财政部发行财102-7期国库券，天期273天期，金额350亿台币，24日标售。
--7/26:财政部发行102甲8期公债，金额300亿台币，年期为20年期，23日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。