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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 18:01 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减9.95亿台币

路透台北7月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减9.95亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,837.7亿台币。上周存单发行量净增274.30亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7/1 2,722.55 2,691.00 -31.55

7/2 4,195.20 4,199.80 +4.60

7/3 1,700.00 1,707.00 +7.00

7/4 3,920.30 3,924.30 +4.00

7/5 783.15 789.15 +6.00

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总计 13,321.20 13,311.25 -9.95

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7/1 41.00 10.00

7/2 39.00 10.00

7/3 111.00 36.00

7/4 17.00 12.00

7/5 18.00 14.00

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总计 226.00 82.00 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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