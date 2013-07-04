路透调查：人民币兑美元下半年或步入窄幅盘整，后期看法分歧加大但总体偏向看升

* 人民币兑美元汇率下半年料陷入盘整

* 市场对中长期汇率升贬值预期分歧加大

* 总体仍看多人民币，显示市场信心依然较强

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作者 李然

路透北京7月4日 - 在中国外管局5月份出台20号文并逐步实施后，人民币兑美元汇率的市场预期已出现明显分化。最新路透调查显示，自去年7月开始的一波人民币升值势头似已如强弩之末，今年下半年料陷入窄幅盘整。但对于今年四季度末到明年年中时点的汇率看法分歧较为严重，总体上看多人民币者仍然偏多。

37位受访分析师的预测中值显示，人民币兑美元 近一波高见6.121元的升势料告一段落，今年下半年内可能在短暂回落后陷入6.15-6.1元区间振荡盘整，但明年起将脱离振荡区间继续升值，一年后或触及6.05元历史新高。

但从预测区间来看，今年底的人民币即期预测区间在6.00-6.28元，较当前分别升值2.2%、贬值2.4%；一年后即期预测区间5.85元-6.3元，较当前分别升值4.8%、贬值2.7%，凸显市场对于下半年乃至明年国内外政策风险评估不一，但总体仍对人民币持有信心。

短期来看，市场人士认为人民币当前缺乏继续走强的支撑，未来半年不具备继续走升并突破前期高位的基础。这些利空人民币汇率的因素包括20号文实施后对于银行持有综合头寸的要求削弱了美元抛盘的力量、打击虚假贸易后进出口数据大幅回落，国际市场中美元大幅走强、资本从新兴市场回流美国，7月份中美战略对话的政治压力等。

但与此同时，市场人士又表示，这些因素可能很难支持人民币升值出现反转、并出现持续贬值，更大的可能性是陷入一段时间的窄幅振荡。

“人民币该不该升值和会不会升值是两个截然不同的问题，人民币汇率是由政策主导而非市场主导，目前没有证据表明升值已经结束，转为看跌人民币面临相当大的政策风险。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为。

他分析说，中国经济的放缓实际上已经持续了相当长的时间，期间人民币仍经历了4、5月间的迅猛升值，说明经济因素并不是人民币汇率的决定性因素，至少在出现更严重的经济放缓前，管理层可能不会因经济的有序放缓而让人民币出现反转。

华南一股份行外汇交易员也分析说，在6月末银行间市场人民币流动性出现短期紧张后，短期内人民币理财产品收益率还将保持高位，而美国还没有更明确的退出QE举措，人民币仍然会受到国际资金的追捧，“短期内升破6.1当然市场还不敢想，但迅速贬值的可能性非常之小。”

周三收盘人民币兑美元收于6.1308元，今年以来已累计升值1.62%。6月以来即期价格不再紧贴每日波幅上限，而是围绕6.14元窄幅波动，交易员也反应目前市场的升值预期不再强烈，即期更多受市场供需面影响。

**分歧加大但信心不改**

对于中长期汇率的看法市场存在严重分歧，产生这些分歧的原因主要来源于对下半年国内外经济形势的判断，和一系列政策风险的评估有所不同。

国内来看，中国新一届政府下半年有可能出台更多经济结构调整措施，有可能容忍更低的经济增速。外管局20号文实施后外贸数据大幅回落，6月末人民币资金面紧张的“黑天鹅事件”加剧了市场对国内金融行业风险的担忧。此外，汇改、资本项目开放等政策推出的时点、内容，都有可能左右汇率走势。

国外方面，从本次路透调查结果来看，市场对于美联储于四季度逐步削减债券购买力度已经取得共识，但具体的时点、方式和力度的预测还存在差异。

招商证券宏观分析主管谢亚轩认为，市场对于下半年不确定因素的看法虽然分歧更为明显，但从调查中值来看，显然更多人倾向认为人民币还会小幅升值，这可以理解为一种适应性预期，“因为到现在大家都还没有见过人民币持续性的贬值。”

他强调说，更为重要的是决策层应该对这种预期感到高兴，这说明市场预期相对稳定，对于人民币还是抱有信心的。