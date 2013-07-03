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2013年 7月 3日 星期三 17:34 BJT
伦敦金1030定盘价为每盎司1246.00美元，上日纽约收盘为1241.39美元
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投行观点：F5 Networks评级从持有下调至卖出--德意志银行
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