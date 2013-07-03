路透基点：IK Investment Partners等值2.85亿美元联贷案已获逾2亿美元承诺

路透香港7月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，IK Investment Partners的等值2.85亿美元贷款案，已取得逾2亿美元承诺。该资金将用来支应IK Investment Partners在2011年5月对Offshore Incorporations HK Ltd的约2美元美元收购案。

已有七家银行加入联贷，尚有至少一家银行预定会加入。

一如先前报导，这项5.5年分期偿还贷款，包含1.90亿美元定期贷款的A1部分，6,000万欧元定期贷款的A2部分，1,500万美元并购贷款，以及300万美元的循环信用贷款。

银行受邀按比例参与A1、A2和并购贷款部分。循环信用贷款则由三家牵头行和簿记行--中国信托商业银行、ING银行和台北富邦商业银行--承贷。

承贷3,500万美元的银行取得牵头行的头衔，综合收益523个基点，有20个基点的提早参贷优惠费用和180个基点的先付费用；承贷2,500万美元取得主办行头衔，综合收益517个基点，有17.5个基点的优惠费用和157.5个基点的先付费用；承贷1,500万美元取得安排行头衔，综合收益511个基点，有15个基点的优惠费用和135个基点的先付费用。

贷款人为OV Group Holdings Ltd，该公司在2011年贷款案中名为Victoria Group Ltd。

中国信托、ING和台北富邦亦为2011年贷款案的牵头行，当时参与行综合收益为504个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码450个基点，银团费用200个基点。

Offshore Incorporations在10个主要司法管辖区为建立离岸控股公司提供服务，这10个地区分别为英属维尔京群岛、开曼群岛、萨摩亚、塞舌尔(塞席尔群岛)、香港、新加坡、安圭拉岛、巴哈马、德拉瓦及毛里求斯(模里西斯)。(完) (编译 王冠中; 审校 王洋)