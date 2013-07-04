表格: 人民币兑美元下半年或步入窄幅盘整，中长期升贬预期分歧加大--路透调查

路透北京7月4日 - 受访分析师的预测中值显示，人民币兑美元 近一波高见6 .121元的升势料告一段落，今年下半年内可能在短暂回落后陷入6.15-6.1元区间振荡盘整， 但明年起将脱离振荡区间继续升值，一年后或触及6.06元历史新高。 但从预测区间来看，今年底的人民币即期预测区间在6.00-6.28元，较当前分别升值2.2 %、贬值2.4%；一年后即期预测区间5.85元-6.3元，较当前分别升值4.8%、贬值2.7%，凸显 市场对于下半年乃至明年国内外政策风险评估不一，但总体仍对人民币持有信心。 欲浏览相关路透调查稿件,请点击 以下为本次路透调查结果: 一个月后 三个月后 六个月后 12个月后 中值 6.15 6.13 6.10 6.05 均值 6.15 6.14 6.12 6.07 最小 6.10 6.04 6.00 5.85 最大 6.20 6.25 6.28 6.30 调查数 26 37 38 37 澳新银行 6.17 6.17 6.20 6.25 交通银行 6.18 6.18 6.20 6.21 蒙特利尔银行资本市 6.12 6.11 6.09 6.05 场 法巴银行 6.12 6.19 6.12 6.05 交银国际 6.15 6.12 6.10 6.05 美银美林 - 6.10 6.05 5.95 三菱东京日联银行 6.15 6.07 6.00 5.91 东方汇理 6.13 6.13 6.10 6.05 澳洲联邦银行 - 6.10 6.00 5.85 招商证券 6.13 6.14 6.12 6.11 中金公司 - - 6.15 - 花旗 - 6.10 6.08 6.00 星展银行 - 6.09 6.06 6.00 高盛 - 6.16 6.16 6.16 广发银行 6.12 6.10 6.14 6.17 国泰君安 6.20 6.25 6.20 6.15 瑞典商业银行 6.10 6.08 6.05 5.95 汇丰银行 6.14 6.15 6.16 6.16 华融证券 6.16 6.11 6.01 5.89 华宝信托 6.19 6.24 6.28 6.25 英富曼环球市场 6.13 6.12 6.05 5.97 联合圣保罗银行 6.20 6.18 6.15 6.12 摩根大通 - 6.05 6.10 6.05 联讯证券 6.15 6.17 6.20 6.25 马来亚投资银行 - 6.13 6.10 6.08 摩根士丹利 6.18 6.15 6.10 6.00 法国外贸银行 - 6.15 6.14 6.11 北欧银行 - 6.15 6.10 6.00 华侨银行 6.14 6.15 6.14 6.11 北京第一咨询 6.15 6.20 6.25 6.30 丰业银行 6.12 6.12 6.10 6.07 北欧斯安银行 6.12 6.04 6.00 6.00 上海证券 6.15 6.20 6.18 6.10 申银万国 6.16 6.13 6.10 6.00 法兴银行 - 6.21 6.19 6.15 渣打银行 - 6.15 6.13 6.07 联合信贷银行 6.13 6.10 6.10 6.00 富国银行 6.13 6.13 6.10 6.04 注: ~为未提供数据.(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)