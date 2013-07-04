重温稿-台湾货币市场：期底短率贴在低位，下提存期初资金水位高涨料短率依旧低迷

* 期底短率贴近低位

* 期初市场资金偏滥

* 拆款需求降温

* 短票券源缺乏

记者 詹静宜

路透台北7月3日 - 台湾银行间短率周三贴在低位。银行资金调度人士称，今天为本提存期最后一个交易日，银行间普遍微调基数，加上短票券源短缺，今日货币市场交投稍显清淡，明日将展开新的提存期，料短率仍将续处低位。

银行资金交易员表示，银行间在提存期初积极采行负数操作，致资金拆借需求降温，货币市场资金供过于求的情况将更形明显，下提存期初短率料将依旧低迷。

“市况没有很好，没人要多拿钱，导致市场太多钱，多到不行!”一位大型民营银行交易员说。

资金调度人士亦指出，下提存期央行冲销力道料将维持适度宽松的一贯作风，大致收平当日存单到期金额，并透过代收银行间隔夜拆款调整一下当日超额准备，近期正值旬底央行代收银行间隔夜拆款略有增加，是否延续至下提期初则有待观察。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为872亿台币，累计超额准备为5,592亿，加计前期1%的超额准备为6,733亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日亦同。今日区间在0.295-0.400%，同于上日；一周拆款利率暂在0.380-0.430%，上日收在0.375-0.430%。

**今天发票量仍少，周五可望略增**

在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今天发票量依旧偏少，待周五发票量可望略微增温，但仍不足以因应银行间踊跃买票的需求，目前短票利率维持在既有区间。

银行业者指出，原本发票量就偏少，加上近期票券商资金缺口不多更加惜售短票，造成本周票源缺乏的窘境，致旬底去化资金更为困难。

“想买票，也买不到票!”一位大型银行交易员称。

今天30天期短票利率主要交投落在0.68-0.69%，同于上日。大区间仍在0.68-0.70%。

台湾央行周四公布，今日共发行1,707亿台币存单，若相较存单到期金额1,700亿，存单发行余额增7亿台币。

本周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，本周余日落点为周四3,920.3亿及周五的783.15亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳上日。今日市场上虽见大型寿险解约走钱，但因投信及银行端资金仍属宽松，有效补充资金缺口，询券热度不减，令RP利率大致持平。

市场资金调度人士称，寿险业因投资组合调整快，不确定为何解约，但也有其他寿险公司进钱，加上银行端今日余钱丰沛，极少数证券商甚至测试再度压低利率，续作利率得以走低，不过成交有限，多数承作利率仍维持不变。

“一直到尾盘都还有人打电话来找券，钱还是很多。”一位证券商交易员表示。

市场人士指出，银行端因钱满为患，近来并传出拒收定存，使得部分货币型基金只能再度寻求RP市场供应券源做为收益来源。而企业法人部分，也有公司因预备现金股利发放，而暂时在RP市场寻求停泊标的。不过市场特别注意调节企业法人下半月的资金落点，以免近月底股利发放高峰期而影响资金调度。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。