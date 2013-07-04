中国公开市场：今日未进行任何操作，本周净投放460亿元

中国政策：商品住房库存量较大地方，进一步提高棚改货币化安置比例--财政部
路透北京1月24日 - 中国财政部和住建部周二发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。
路透北京7月4日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作。据此计算，本周净投放460亿元人民币。
周二央行亦未在公开市场进行任何操作。至此央行已连续两周暂停公开市场操作，并连续五周实现净投放，其中上周净投放250亿元。
央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。 (完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国财政部和住建部周二发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 指标10年券105/11期殖利率收盘下跌，多方作价 * 成交清淡代表性偏低 * 106/2殖利率开红盘料区间在0.80-0.85% 路透台北1月24日 - 台湾指标10年公债105/112 殖利率周二收盘下跌逾5基点，多方在封关日 作价，只不过成交稀疏，代表性偏低。台债明日起休市至下周四(2日)开红盘，期间将视美债走向而定。 交易员表示，美国新总统特朗普上任后马上停止TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)，市场对他振兴经 济的期待转弱，避险买盘进场债市，后续应观察美债在台债休市期间的表现是否突破目前2.3-2.6%的区间。 〞美债走出短多，但其实没有破区间，〞一位本地商银交易员说。 台湾金融市场包括股市和债市周二正式封关，1/25-2/1皆休市不交易。至于2月2日则是新春开红盘首日交 易。 美国联邦储备理事会(FED)将于1月31日-2月1日召开利率会议，FED将会在台北时间2月2日凌晨公布结果。 他们也认为，美债在台债休市期间可能变动也不会太大，同样将等待FED会议结论。