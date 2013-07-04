版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 09:21 BJT

中国公开市场：今日未进行任何操作，本周净投放460亿元

路透北京7月4日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作。据此计算，本周净投放460亿元人民币。

周二央行亦未在公开市场进行任何操作。至此央行已连续两周暂停公开市场操作，并连续五周实现净投放，其中上周净投放250亿元。

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。 (完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐