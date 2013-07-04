中国公开市场：今日未进行任何操作，本周净投放460亿元

台湾债市：指标10年券105/11殖利率收跌，封关日作价休市期看美债走向

* 指标10年券105/11期殖利率收盘下跌，多方作价 * 成交清淡代表性偏低 * 106/2殖利率开红盘料区间在0.80-0.85% 路透台北1月24日 - 台湾指标10年公债105/112 殖利率周二收盘下跌逾5基点，多方在封关日 作价，只不过成交稀疏，代表性偏低。台债明日起休市至下周四(2日)开红盘，期间将视美债走向而定。 交易员表示，美国新总统特朗普上任后马上停止TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)，市场对他振兴经 济的期待转弱，避险买盘进场债市，后续应观察美债在台债休市期间的表现是否突破目前2.3-2.6%的区间。 〞美债走出短多，但其实没有破区间，〞一位本地商银交易员说。 台湾金融市场包括股市和债市周二正式封关，1/25-2/1皆休市不交易。至于2月2日则是新春开红盘首日交 易。 美国联邦储备理事会(FED)将于1月31日-2月1日召开利率会议，FED将会在台北时间2月2日凌晨公布结果。 他们也认为，美债在台债休市期间可能变动也不会太大，同样将等待FED会议结论。