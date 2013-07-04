金砖国家：7月3日股汇市收盘纵览

路透7月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低报912.18点。

中国股市：沪综指收跌终结连三日反弹，谨慎难改大盘料维持弱势震荡

香港股市：恒生指数收挫2.5%，创两周来最大单日跌幅

中国汇市：人民币中间价维稳即期小升，短期料维持震荡偏强走势

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印度股市：指标BSE指数下跌逾1%，因卢比走疲重燃对外资抛售的担忧，同时银行类股下滑，因此前央行命令其增加对手中外汇曝险的拨备。NSE指数 下挫1.48%，收报5,770.90。指标BSE指数 下跌1.47%或286.06点，报19,177.76，连续第二日收低。该指数现已尽数回吐年内涨幅转为下跌1.28%，在5月20日曾触及20,443.62点的高位。

印度汇市：印度卢比兑美元 连续第三日下跌并逼近纪录低点，由于对外资持续抛售的担忧，令市场关注焦点放在该国如何填补创纪录的经常帐赤字的问题上。卢比跟随其他新兴市场货币走软，因出现中国增长放缓的新迹象，且葡萄牙政治动荡加剧，令避险情绪高涨。卢比兑美元收报60.215/225，距离上周触及的纪录低点60.76不远，上日收在59.66/67。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,264.290点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.86%至688.09点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 小涨0.06%，报33.1295卢布，卢布兑欧元 跌0.13%至43.08卢布。

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巴西股市：拉美股市全线走低，巴西继续受到OGX股价重挫的拖累，该股本周跌幅已超过50%。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.41%，一度跌破45,000点达到逾四年低点。

巴西汇市：巴西雷亚尔跌至逾四年低位，墨西哥披索跟随美股走势上扬

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南非股市：连续第二日下跌，矿业类股走低，因投资者担心国内持续不断的劳资摩擦和中国经济增长前景暗淡。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下滑1.21%至34,826.19点。综合指数 收低1.26%报39,343.31点。