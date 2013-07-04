金砖国家：7月3日股汇市收盘纵览

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透7月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月3日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低报912.18点。
中国股市：沪综指收跌终结连三日反弹，谨慎难改大盘料维持弱势震荡
香港股市：恒生指数收挫2.5%，创两周来最大单日跌幅
中国汇市：人民币中间价维稳即期小升，短期料维持震荡偏强走势
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印度股市：指标BSE指数下跌逾1%，因卢比走疲重燃对外资抛售的担忧，同时银行类股下滑，因此前央行命令其增加对手中外汇曝险的拨备。NSE指数 下挫1.48%，收报5,770.90。指标BSE指数 下跌1.47%或286.06点，报19,177.76，连续第二日收低。该指数现已尽数回吐年内涨幅转为下跌1.28%，在5月20日曾触及20,443.62点的高位。
印度汇市：印度卢比兑美元 连续第三日下跌并逼近纪录低点，由于对外资持续抛售的担忧，令市场关注焦点放在该国如何填补创纪录的经常帐赤字的问题上。卢比跟随其他新兴市场货币走软，因出现中国增长放缓的新迹象，且葡萄牙政治动荡加剧，令避险情绪高涨。卢比兑美元收报60.215/225，距离上周触及的纪录低点60.76不远，上日收在59.66/67。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,264.290点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.86%至688.09点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 小涨0.06%，报33.1295卢布，卢布兑欧元 跌0.13%至43.08卢布。
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巴西股市：拉美股市全线走低，巴西继续受到OGX股价重挫的拖累，该股本周跌幅已超过50%。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.41%，一度跌破45,000点达到逾四年低点。
巴西汇市：巴西雷亚尔跌至逾四年低位，墨西哥披索跟随美股走势上扬
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南非股市：连续第二日下跌，矿业类股走低，因投资者担心国内持续不断的劳资摩擦和中国经济增长前景暗淡。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下滑1.21%至34,826.19点。综合指数 收低1.26%报39,343.31点。
南非汇市：兰特与公债双双走软，因投资者抛售新兴市场资产 (完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。