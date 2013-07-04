《中国报摘》--中国证券报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署审计后整改工作，研究激活财政存量资金，通过《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》和《中华人民共和国外国人入境出境管理条例(草案)》。
* 其他:
--国家信息中心报告预计，今年下半年中国GDP(国内生产总值)将增长7.6%左右，通货膨胀处于温和水平，失业率基本稳定。
--中国证券登记结算公司数据显示，上周(6月24日至28日)A股新增开户数大幅增至14.21万户，创过去四周新高，环比增幅达47.08%。
--大公资信评估出具民生银行可转债跟踪报告称，民生银行 仍面临资本补充压力。
--S上石化 公布半年报，上半年实现营业收入571.11亿元人民币，同比增长22.89%；净利润4.38亿元，实现扭亏。
--山东黄金 称，大股东没有套现的意图和可能，公司资产重组预案评估价格符合评估要求。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。