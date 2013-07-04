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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月4日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署审计后整改工作，研究激活财政存量资金，通过《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》和《中华人民共和国外国人入境出境管理条例(草案)》。

* 其他:

--国家信息中心报告预计，今年下半年中国GDP(国内生产总值)将增长7.6%左右，通货膨胀处于温和水平，失业率基本稳定。

--中国证券登记结算公司数据显示，上周(6月24日至28日)A股新增开户数大幅增至14.21万户，创过去四周新高，环比增幅达47.08%。

--大公资信评估出具民生银行可转债跟踪报告称，民生银行 仍面临资本补充压力。

--S上石化 公布半年报，上半年实现营业收入571.11亿元人民币，同比增长22.89%；净利润4.38亿元，实现扭亏。

--山东黄金 称，大股东没有套现的意图和可能，公司资产重组预案评估价格符合评估要求。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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