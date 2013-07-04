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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 08:02 BJT

表格：外资6月29日止当周在日本股市买超4,797亿日圆

路透东京7月4日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在6月29日止当周仍买超日本股票。

外资该周在日本股市买超4,797亿日圆，前一周则为买超1,711亿日圆。

日本投资人上周卖超9,659亿日圆海外债券，前一周为卖超11,869亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

6月23日-6月29日 +479.7 +261.8 -1,100.3

6月16日-6月22日 +171.1r -1,051.4r +667.4

日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)

股市 债市 货币市场

6月23日-6月29日 -38.9 -965.9 -10.1

6月16日-6月22日 +13.9 -1,187.5 +53.1

6月2日-6月8日 -221.8 -394.2r +53.9

(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)

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