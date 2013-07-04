版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 08:03 BJT

《汇市简讯》美元/马币盘中料交投于3.18-3.20区间

2352GMT

* 美元/马币(林吉特)可能在3.18-3.20区间展开整理，逢低买进仍是更优策略

* 出口持续下跌，全球经济成长忧虑以及大宗商品价格下跌为美元/马币提供支撑

* 预计马来西亚5月出口较上年同期下降3.1%，为连续第四个月下滑

* 马来西亚贸工部将今年贸易增长预估由4-5%下调至3-4%

* 马币无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场交投于3.1880-3.1950，纽约市场收报3.1880-3.1910

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐