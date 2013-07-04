《香港报摘》--经济日报7月4日

* 头版头条：

--中国经济减速及欧债危机夹击，港股恒生指数 再急跌逾500点，险守20,000关口，市场忧虑恒指可能下试上周创出的今年低位19,426点。

* 其他：

--腾讯 以重赏利诱，冀发掘更多成功应用程式，预计单是今年的分成可达30亿元人民币，另外，新版本的微信将设支付系统，为微信商业化铺路。

--优库资源 首日挂牌收跌6.9%，每手帐面蚀180港元；以配售方式在创业板上市的昆仑国际金融 首日收升2.9%。

--招商地产借壳东力实业 后进行首宗配股，因南京一个小项目未及限期前获土地证而“脱脚”，东力实业宣布终止配股协议，下周一的特别股东大会亦将延迟。

--在国家发改委“洋奶粉”调查之列的合生元 股价大跌13%，合生元发言人称，目前产品价格没有变动，现在正在积极配合发改委调查，还没有明确处理结果。

--美克国际 预计截至今年6月底止6个月亏损，将较去年同期扩大，因内需低迷，运动服饰行业竞争加剧，令市场上产品打折之风愈演愈烈。（完）

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