《香港报摘》--经济日报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 头版头条：
--中国经济减速及欧债危机夹击，港股恒生指数 再急跌逾500点，险守20,000关口，市场忧虑恒指可能下试上周创出的今年低位19,426点。
* 其他：
--腾讯 以重赏利诱，冀发掘更多成功应用程式，预计单是今年的分成可达30亿元人民币，另外，新版本的微信将设支付系统，为微信商业化铺路。
--优库资源 首日挂牌收跌6.9%，每手帐面蚀180港元；以配售方式在创业板上市的昆仑国际金融 首日收升2.9%。
--招商地产借壳东力实业 后进行首宗配股，因南京一个小项目未及限期前获土地证而“脱脚”，东力实业宣布终止配股协议，下周一的特别股东大会亦将延迟。
--在国家发改委“洋奶粉”调查之列的合生元 股价大跌13%，合生元发言人称，目前产品价格没有变动，现在正在积极配合发改委调查，还没有明确处理结果。
--美克国际 预计截至今年6月底止6个月亏损，将较去年同期扩大，因内需低迷，运动服饰行业竞争加剧，令市场上产品打折之风愈演愈烈。（完）
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。