《新兴市场重要经济事件预告》--7月4日-7月11日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
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7月4日(四)
毛里求斯路易港--IOA-ARC经济与商业会议(至7月5日)。发言人包括毛里求斯总理Navinchandra Ramgoolam、毛里求斯央行总裁Rundheersing Bheenick、孟加拉国商务部长Ghulam Muhammed Quader以及印度商工部部长夏尔玛(Anand Sharma)。
印度钦奈--印度央行总裁苏巴拉奥就政策利率、增长和通胀举行新闻发布会。
7月5日(五)
法国普罗旺斯地区艾克斯--经济会议(至7月7日)。与会者包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、前希腊财长Yiannos Papantoniou、前欧洲央行(ECB)总裁特里谢、欧洲央行执委科尔、前意大利总理蒙堤、欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在美国商会主办的午宴上讲话(0345)。
7月6日(六)
玻利维亚SUCRE--世界银行行长金墉访问玻利维亚，会晤玻利维亚总统莫拉莱斯(Evo Morales)，并就支持该国印第安麦及其他安第斯山区产品的可持续生产签署备忘录。
7月8日(一)
布拉格--捷克央行公布6月货币政策委员会会议纪录。
7月9日(二)
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至7月10日)。
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议。
7月10日(三)
华沙--波兰央行总裁Marek Belka就波兰经济发展前景发表讲话。
布达佩斯--匈牙利央行公布6月货币政策委员会会议纪录。
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
7月11日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行理事会议。
雅加达--印度尼西亚央行举行联储委员会会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。