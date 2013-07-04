《香港报摘》--信报7月4日

* 头版头条：

--中国6月官方非制造业数据下滑，加深市场对内地经济的忧虑，多间大行纷纷唱淡中国，高盛及野村下调A股指数的预测，高盛更呼吁投资者沽售港股。

* 其他：

--腾讯 在合作伙伴大会中正式确认新版本微信5.0会加入支付功能，令收费游戏及应用程式内支付变得可行，相信最终可能与阿里巴巴支付宝及淘宝网构成直接竞争。

--金风科技 被媒体指隐瞒了一笔发生在2010年的1亿欧元贷款担保未有作出公告，并可能有部分资金储存在塞浦路斯的银行或遭受损失，其股份周三盘中突然停牌。

--碧桂园 上半年实现合同销售约336.5亿元人民币，合约销售建筑面积507万平方米。（完）

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