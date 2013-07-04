《香港报摘》--信报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 头版头条：
--中国6月官方非制造业数据下滑，加深市场对内地经济的忧虑，多间大行纷纷唱淡中国，高盛及野村下调A股指数的预测，高盛更呼吁投资者沽售港股。
* 其他：
--腾讯 在合作伙伴大会中正式确认新版本微信5.0会加入支付功能，令收费游戏及应用程式内支付变得可行，相信最终可能与阿里巴巴支付宝及淘宝网构成直接竞争。
--金风科技 被媒体指隐瞒了一笔发生在2010年的1亿欧元贷款担保未有作出公告，并可能有部分资金储存在塞浦路斯的银行或遭受损失，其股份周三盘中突然停牌。
--碧桂园 上半年实现合同销售约336.5亿元人民币，合约销售建筑面积507万平方米。（完）
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。