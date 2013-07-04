《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月4日

*工商时报：

--台湾总统马英九表示，台湾至今还没跟任何一个主要贸易伙伴，签下完整的自由贸易协定，下一阶段将与大陆洽签货品贸易协议，预定今年底有结果，届时，ECFA(两岸经济合作架构协议)谈判才算告一段落；另台湾与新加坡及纽西兰，近期都会签订相关协议。

--人民币NCD(可转让定存单)不久之后可望在台湾问世。据悉，继开放国银DBU吸收人民币存款、以及宝岛债发行，央行将再提出新的人民币开放政策，拟同意银行及票券业者发行人民币的NCD，增加资金进出、利用的机动性，全案已由票券公会研究。

--针对人民币传统保单资金回流，大陆中国人寿再保险公司已来台争取商机，建议以香港模式，采取再保险分出(Fronting)模式，由台湾寿险公司销售保单、99％左右再保险给大陆中再保，可取得约3-4％利率，台湾方面则可销售预定利率2.5-3％的寿险保单，仍具一定获利空间。

*经济日报：

--富邦金控 宣布，已完成海外存托凭证(GDR)订价，共发行普通股6.98亿股，约占增资后股本的6.8%，共计募集8.5亿美元，约当256亿台币。据悉，宝成 大股东蔡其瑞家族透过海外转投资公司认购约百亿元，未来若全数转成普通股，将持有富邦金2.7%持股。

--受到两岸服务贸易协议争议影响，第四波陆资来台松绑步调变慢，7月报行政院核定恐怕难产，且开放项目全部维持现行正面表列。其中服务业部分需与两岸服贸协议同时生效，未来公布清单后，不排除分批生效，制造业先行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。