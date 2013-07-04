《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
*工商时报：
--台湾总统马英九表示，台湾至今还没跟任何一个主要贸易伙伴，签下完整的自由贸易协定，下一阶段将与大陆洽签货品贸易协议，预定今年底有结果，届时，ECFA(两岸经济合作架构协议)谈判才算告一段落；另台湾与新加坡及纽西兰，近期都会签订相关协议。
--人民币NCD(可转让定存单)不久之后可望在台湾问世。据悉，继开放国银DBU吸收人民币存款、以及宝岛债发行，央行将再提出新的人民币开放政策，拟同意银行及票券业者发行人民币的NCD，增加资金进出、利用的机动性，全案已由票券公会研究。
--针对人民币传统保单资金回流，大陆中国人寿再保险公司已来台争取商机，建议以香港模式，采取再保险分出(Fronting)模式，由台湾寿险公司销售保单、99％左右再保险给大陆中再保，可取得约3-4％利率，台湾方面则可销售预定利率2.5-3％的寿险保单，仍具一定获利空间。
*经济日报：
--富邦金控 宣布，已完成海外存托凭证(GDR)订价，共发行普通股6.98亿股，约占增资后股本的6.8%，共计募集8.5亿美元，约当256亿台币。据悉，宝成 大股东蔡其瑞家族透过海外转投资公司认购约百亿元，未来若全数转成普通股，将持有富邦金2.7%持股。
--受到两岸服务贸易协议争议影响，第四波陆资来台松绑步调变慢，7月报行政院核定恐怕难产，且开放项目全部维持现行正面表列。其中服务业部分需与两岸服贸协议同时生效，未来公布清单后，不排除分批生效，制造业先行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。