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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月4日

以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7536港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数周三收高56.14点,或0.38%,报14,988.55点.周三仅半日交易，在周四美国独立纪念日假
 期及周五非农就业数据公布前，交易商轧平仓位。               
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.660   -0.95      20036            12.690       1.19
 中国铝业                       7.440   -1.20      36065             2.307       0.76
 中国移动                      51.030   -0.72      99329            79.133       0.94
 中国人寿                      34.470   -0.29      92629            17.818       1.82
 中石油                       113.500    0.69      70606             8.800       0.00
 中石化                        67.420   -1.09      49275             5.227       2.10
 汇丰控股                      52.200   -0.72     128054            80.948       1.44
 中电信                        47.930    0.00      17822             3.716       0.99
 中国联通                      13.260    0.30     157796            10.281       0.99
 兖州煤业                       6.760   -3.84     106925             5.241       0.60
 华能国际                      38.960   -1.34      13530             7.552      -0.63
 南方航空                      19.660   -1.21       8055             3.049       1.62
 东方航空                      15.220   -1.10       7919             1.180     -49.35
 中芯国际                       3.570   -3.77     118557             0.554      -1.14（完）

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