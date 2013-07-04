《全球重要经济事件一览表》--7月4日-7月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月4日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决议(1100)。

巴黎--欧盟税务事务执委Algirdas Semeta会见法国财政部长莫斯可维西、法国欧盟事务部长Thierry Repentin和经济合作暨发展组织(OECD)税务主管Pascal Saint-Amans。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决议(1145)，总裁德拉吉举行记者会。

瑞典哥特兰--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)举行新闻发布会，并提出最新经济展望。

东京--日本央行总裁黑田东彦在央行地区分行会议中发表演说。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威发表演说。

7月5日(五)

法国普罗旺斯地区艾克斯--经济会议(至7月7日)。

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在德国上议院就2013年补充联邦预算进行投票时发言。

巴黎--欧洲央行执委科尔在有关“探索投资的未知领域”的一个世界投资论坛上发言。

芬兰MIKKELI--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在“夏季研讨会”上讲话。

7月8日(一)

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就金融稳定报告举行新闻发布会。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉出席欧盟议会经济及货币事务委员会召开的季度听证会(1300)。

7月9日(二)

伦敦--大西洋理事会(Atlantic Council)在路透总部举办高阶大西洋两岸金融倡议活动，欧洲央行执委亚斯穆森将出席并讲话(1500)。

伦敦--英国保险公司协会(ABI)举行两年一届的会议。英国央行副总裁暨审慎监管局执行长贝利将发表讲话。

7月10日(三)

巴黎--法国巴黎欧洲金融市场协会举办“欧洲的增长与投资机会”金融论坛(至7月11日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲金融研究中心(ACFS)主办的“资助澳洲的未来计划”午宴上讲话。

马其顿SKOPJE--欧洲央行执委亚斯穆森出席欧盟资助的“欧元体系需求分析计划”闭幕式并发言，马其顿央行随后举行新闻发布会。

7月11日(四)

伦敦--英国财政大臣欧思邦发表讲话。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯讲话(0830)。

巴黎--欧洲央行执委会委员科尔在法国巴黎欧洲金融市场协会举办的“欧洲的增长与投资机会”金融论坛上发表讲话(0645)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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