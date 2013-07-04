《台湾重要政经日程》--7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
===================今日重要政经消息=====================
7/4(四)
--台湾电力115亿台币公司债定价。
--10:30 戴德梁行第三季商用不动产展望记者会。
--16:30 国库署例行记者会。
==================近期重要政经消息======================
7/5(五) *--宏达电 公布第二季业绩。
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--12:30 央行标售364天期存单，金额1,000亿台币。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
7/8(一)
--16:00 经济部公布6月出口，上月为年增0.9%。
7/10(三)
--13:30 台积电 公布6月营收。
--14:00 联电 公布6月营收。
7/11(四)
--12:30 央行标售182天期国库券，金额250亿台币。
7/16(二)
--12:30 央行标售两年102/7期公债，金额300亿台币。
7/22(一)
--08:30 主计总处公布6月经季调失业率，上月为4.19%。
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月年减0.4%。
7/23(二)
--12:30 央行标售20年102/8期公债，金额300亿台币。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年减0.07%。
7/24(三)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额350亿台币。
7/25(四)
--16:10 央行公布6月M2年增率，5月为年增4.32%。
7/30(二)
--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。