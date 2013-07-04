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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 08:27 BJT

《香港重要政经日程》--7月4日-7月11日

==================今日重要政经消息==================

7月4日（周四）

--10:00 天安中国 特别股东大会。

--10:30 公布6月份汇丰PMI。

*--11:00 投资推广署发表中期财务报告。

--15:00 精优药业 特别股东大会。

*--15:00 发展局局长陈茂波就新界东北发展计划召开记者会。

==================近期重要政经消息==================

7月5日（周五）

-- 金管局公布6月份外汇储备资产数字。

-- 金彩控股 首日挂牌。

*-- 澳门励骏 首日挂牌。

--09:00 中煤能源 在中国举行特别股东大会。

7月8日（周一）

--09:00 鞍钢 在中国举行特别股东大会。

--09:00 厦门港务 在中国举行特别股东大会。

--10:00 中建电讯集团 特别股东大会。

--11:00 东力实业 特别股东大会。

7月9日（周二）

-- 擎天软件 首日挂牌。

--10:00 勤+缘媒体服务 特别股东大会。

*--10:30 法兴商品市场展望记者会。

--14:30 西藏5100 特别股东大会。

*7月10日（周三）

--09:30 新华文轩 在中国举行特别股东大会。

--14:30 江南集团 特别股东大会。

*7月11日（周四）

-- 港大零售 首日挂牌。

-- 智美集团 首日挂牌。

--11:00 华建控股 特别股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)

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