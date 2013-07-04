主要国家经济指标预测--7月5日****

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透7月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.3 0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差45 法国进口(亿欧元) -- 423 法国出口(亿欧元) -- 378 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.1% 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.4% -0.5% 1000 德国工业订单 5月 +1.2% -2.3% 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加16.5 增加17.5 民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加17.8 制造业就业岗位(万个) 持平 减少0.8 失业率 7.5% 7.6% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.5 34.5 1230 加拿大就业岗位(万个) 6月 减少0.25 增加9.5 失业率 7.1% 7.1% 全职就业人数(万人) -- 增加7.67 兼职就业人数(万人) -- 增加1.82 就业参与率 66.7% 66.7% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 70.8 经季节调整PMI 57.0 63.1 1430 美国ECRI一周领先指标 6月28日当周 -- 130.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 -1.1% -1.5% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% +2.5% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +0.6% +0.4% 房价指数三个月均值(较上年同 +3.7% +3.6% 期) 0800 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP 第一季 7.3% -- )之比 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 7月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议(主要再融资利率) 7月 0.50% 0.50% 欧洲央行利率决议(存款利率) 0.00% 0.00% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/田建华；审校 白云)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。