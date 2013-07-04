版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--7月5日****

路透7月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
            
 7月5日(五)
    GMT时间                经济指标/活动                公布时段      预估值       前值
 0500           日本同时指标(较前月)                           5月          --         +1.0
                领先指标(较前月)                                            --         +1.3
 0645           法国贸易收支(亿欧元)                           5月          --       逆差45
                法国进口(亿欧元)                                            --          423
                法国出口(亿欧元)                                            --          378
 0715           瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                6月       -0.1%        +0.1%
                瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                      -0.4%        -0.5%
 1000           德国工业订单                                   5月       +1.2%        -2.3%
 1230           美国非农就业岗位(万个)                         6月    增加16.5     增加17.5
                民间就业岗位(万个)                                    增加17.5     增加17.8
                制造业就业岗位(万个)                                      持平      减少0.8
                失业率                                                    7.5%         7.6%
                平均时薪                                                 +0.2%         持平
                每周平均工时                                              34.5         34.5
 1230           加拿大就业岗位(万个)                           6月    减少0.25      增加9.5
                失业率                                                    7.1%         7.1%
                全职就业人数(万人)                                          --     增加7.67
                兼职就业人数(万人)                                          --     增加1.82
                就业参与率                                               66.7%        66.7%
 1400           加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  6月          --         70.8
                经季节调整PMI                                             57.0         63.1
 1430           美国ECRI一周领先指标                   6月28日当周          --        130.6
 
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
    
 7月4日(四)
   GMT时间                 经济指标/活动               公布时段        现值        预估值
 0130          澳洲建筑许可(较前月)                           5月         -1.1%        -1.5%
               澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                    --         +2.5%        +2.5%
 0700          英国Halifax房价指数(较前月)                    6月         +0.6%        +0.4%
                         房价指数三个月均值(较上年同                      +3.7%        +3.6%
               期)                                                               
 0800          意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP       第一季          7.3%           --
               )之比                                                             
 1100          英国央行量化宽松规模(亿英镑)                   7月         3,750        3,750
               英国央行利率决议                                           0.50%        0.50%
 1145          欧洲央行利率决议(主要再融资利率)               7月         0.50%        0.50%
               欧洲央行利率决议(存款利率)                                 0.00%        0.00%
 
    (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 石冠兰/田建华；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐