中国金融：新资本办法短期冲击不大，长期仍存较大资本补充压力--银监会

路透上海7月4日 - 中国银监会副主席王兆星表示，新资本办法对包括中国在内的新兴市场国家短期冲击不大。不考虑过渡期情况下，今年一季度末，中国银行业核心一级资本缺口仅有33亿元人民币，对市场冲击微乎其微；但长期看仍存较大资本补充压力。

王兆星在最新一期《中国金融》撰文指出，存在较大的资本补充压力的原因包括：一是信贷规模增长刚性，产生新的资本补充压力；二是缺乏优先股等其他一级资本工具和二级资本工具。

不过他强调，这种压力需要通过转变银行发展模式和完善金融市场进行缓解，而不应将其全部归因于新资本办法的实施。

文章指出，考虑中国没有西方发达国家那些复杂的资本工具和衍生金融产品，在新资本制度中，前者大部分不能再作为合格的资本，后者的风险权重被大幅提高，因此用新办法计算的资本充足率水平下降幅度很小。但是新资本制度对发展中国家的长期影响是非常巨大而深远的。

“新兴市场国家普遍缺乏兼具股权和债权特征的符合巴Ⅲ要求的资本工具，新资本制度的实施提供了新的倒逼机制，成为发展中国家梳理各类金融工具法律关系、市场定位、相关机制安排，加快金融改革的契机。”王兆星称。

上市银行的一季报显示，多数上市银行的资本充足率和核心资本充足率都较年初有一定幅度下降，个别银行与年初持平，仅招商银行 核心资本充足率较年初有所增加。

中国银行 、工商银行 、建设银行 等五家大型银行的资本充足率均在10.5%的监管要求之上，核心资本充足率除农业银行 为9.27%之外，其余四家银行均在10%以上。

而针对新资本制度对经济增长的长期影响还有待观察，文章指出，更高的资本质量与水平要求会增加银行的放贷成本，如果这些成本全部由实体经济承担，必然带来长期增长率的下降。