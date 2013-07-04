全球金市：金价连续第二日升高，因美元走软且亚股下滑

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
不过经济成长步伐仍嫌迟滞，周三公布的另外几份报告显示，上月服务业活动放缓，且5月贸易逆差扩大。
市场关注周五将公布的美国非农就业数据，来判断美联储是否将开始缩减每月850亿美元的购债举措。
葡萄牙10年期公债收益率升逾8%，股市暴跌5%，因担心政局益发动荡，可能打乱葡萄牙退出国际救助的计划。
中国银行间市场周三主要回购利率继续稳步回落，幅度约30-50个基点(bp)。交易员表示，市场资金供给依旧比较充裕，流动性逐步呈现向好趋势，不少机构拆出七天及14天等期限的意愿有所增强，而隔夜资金则仍供过于求。
印度黄金需求周三仍不振，因在央行严格控制黄金进口之际，卢比走低将国内金价提高了一个百分点以上。(完)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。