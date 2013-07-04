全球金市：金价连续第二日升高，因美元走软且亚股下滑

不过经济成长步伐仍嫌迟滞，周三公布的另外几份报告显示，上月服务业活动放缓，且5月贸易逆差扩大。

市场关注周五将公布的美国非农就业数据，来判断美联储是否将开始缩减每月850亿美元的购债举措。

葡萄牙10年期公债收益率升逾8%，股市暴跌5%，因担心政局益发动荡，可能打乱葡萄牙退出国际救助的计划。

中国银行间市场周三主要回购利率继续稳步回落，幅度约30-50个基点(bp)。交易员表示，市场资金供给依旧比较充裕，流动性逐步呈现向好趋势，不少机构拆出七天及14天等期限的意愿有所增强，而隔夜资金则仍供过于求。

印度黄金需求周三仍不振，因在央行严格控制黄金进口之际，卢比走低将国内金价提高了一个百分点以上。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金