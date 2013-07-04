《香港报摘》--其他报纸重要消息7月4日

*明报：

--政府近年推出多幅土地，过去3年共售出75幅住宅或商住土地，面积超过2,700万平方尺，估计提供接近3万伙单位，但已入纸申请预售的项目只有3个，反映楼盘发展进度缓慢。

--标准人寿香港区行政总裁罗伊称，除了在香港设立总部的扩充计划，公司另外一个重点会是开发更多人民币产品，最快今年内可望与相关银行达成协议。

*星岛日报：

--香港财经事务及库务局局长陈家强称，政府和监管机构正在积极推动业界成立私人财富管理公会，以协助、推广及鼓励本地私人财富管理业界的增长及发展。

--政府接连推出多项辣招遏抑楼市令业界收入大受打击，地产代理八大商会、按揭中介公司等约20多个团体组织计划于周日发起大游行，向政府提出包括取消双倍印花税在内的5个重点诉求，预计将有超过1万人参加。

--香港土地注册处公布，6月整体楼宇买卖录得4,600多宗，按月减少约13%，同期住宅成交占3,700多伙，跌幅约12.7%，其中一手楼注册更录得该处1995年有纪录以来低位，上月交易仅有106伙。

*苹果日报：

--九仓 于宁波市江北区投得一地皮以发展住宅项目，总作价9.97亿元人民币，集团表示，现时在宁波市累计拥有3个住宅项目，并会继续于当地增加土地储备。

--市场消息称，周三截止招股的擎天科技 于公开发售部分录得逾7倍超额认购，冻结资金逾3亿港元。

*东方日报：

--联交所股权资料显示，新地 大股东郭氏家族中的郭老太邝肖卿申报于6月26日再增持新地9万股股份，平均每股96.691港元，涉资870.219万港元，持股比例升至43.39%。

--新世界发展 主席郑家纯接受访问时称，对下半年楼市看法审慎，更不满政府一方面加快土地供应，另一方面推出不必要且会减慢发展商售楼的政策。

*文汇报：

--长实 执行董事赵国雄称，公司旗下位于荃湾东新盘昇柏山的示范单位正在筹备，会尽快推出发售，并直言一手新例实施后，推售新盘要更加严谨。

*大公报：

--大新银行 执行董事及零售银行处主管王美珍称，集团上月已停止定息按揭计划，因市场对定按需求不高，并强调这与资金成本无关。她并称，目前市场上的按息水平合理，暂无加息需要。

--就财政司司长曾俊华称政府不排除再推出调控楼市措施，地产建设商会执委会主席梁志坚回应称，现阶段难以估计本港楼市未来走势，要观望数个月才能决定。（完）

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