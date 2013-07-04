《香港报摘》--其他报纸重要消息7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
*明报：
--政府近年推出多幅土地，过去3年共售出75幅住宅或商住土地，面积超过2,700万平方尺，估计提供接近3万伙单位，但已入纸申请预售的项目只有3个，反映楼盘发展进度缓慢。
--标准人寿香港区行政总裁罗伊称，除了在香港设立总部的扩充计划，公司另外一个重点会是开发更多人民币产品，最快今年内可望与相关银行达成协议。
*星岛日报：
--香港财经事务及库务局局长陈家强称，政府和监管机构正在积极推动业界成立私人财富管理公会，以协助、推广及鼓励本地私人财富管理业界的增长及发展。
--政府接连推出多项辣招遏抑楼市令业界收入大受打击，地产代理八大商会、按揭中介公司等约20多个团体组织计划于周日发起大游行，向政府提出包括取消双倍印花税在内的5个重点诉求，预计将有超过1万人参加。
--香港土地注册处公布，6月整体楼宇买卖录得4,600多宗，按月减少约13%，同期住宅成交占3,700多伙，跌幅约12.7%，其中一手楼注册更录得该处1995年有纪录以来低位，上月交易仅有106伙。
*苹果日报：
--九仓 于宁波市江北区投得一地皮以发展住宅项目，总作价9.97亿元人民币，集团表示，现时在宁波市累计拥有3个住宅项目，并会继续于当地增加土地储备。
--市场消息称，周三截止招股的擎天科技 于公开发售部分录得逾7倍超额认购，冻结资金逾3亿港元。
*东方日报：
--联交所股权资料显示，新地 大股东郭氏家族中的郭老太邝肖卿申报于6月26日再增持新地9万股股份，平均每股96.691港元，涉资870.219万港元，持股比例升至43.39%。
--新世界发展 主席郑家纯接受访问时称，对下半年楼市看法审慎，更不满政府一方面加快土地供应，另一方面推出不必要且会减慢发展商售楼的政策。
*文汇报：
--长实 执行董事赵国雄称，公司旗下位于荃湾东新盘昇柏山的示范单位正在筹备，会尽快推出发售，并直言一手新例实施后，推售新盘要更加严谨。
*大公报：
--大新银行 执行董事及零售银行处主管王美珍称，集团上月已停止定息按揭计划，因市场对定按需求不高，并强调这与资金成本无关。她并称，目前市场上的按息水平合理，暂无加息需要。
--就财政司司长曾俊华称政府不排除再推出调控楼市措施，地产建设商会执委会主席梁志坚回应称，现阶段难以估计本港楼市未来走势，要观望数个月才能决定。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕
中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕
台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 萧萍; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。