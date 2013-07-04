希腊政经：希腊称无法实现公共改革目标，国际贷款人或暂时冻结援助

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
自2010年5月以来，希腊财政仅靠紧急贷款维持，之前几个月爆发的债务危机严重冲击了欧元区，也差一点让希腊退出欧元区。
希腊两度获得纾困，对希腊的2,400亿欧元纾困计划将于2014年底结束。这笔最新款项是最后一批大额现金挹注希腊的一部分。
雅典当局需要在本月中旬之前完成与国际贷款方的谈判，以确保获得这笔援助款。希腊需要这笔资金用于8月时22亿欧元的债务偿还。
“我们不可能达到当前他们所提出的要求内容，”一位财政部高层官员说。
但希腊官员亦表示不必过于担心该国不能及时获得纾困款项而产生的后果，称“最坏情况”下政府可能增发国库券予以弥补。
“这并非世界末日，”另一位要求匿名的财政部官员说。
“最坏情况下，我们将不得不增发国库券，会推迟还款，而这有可能导致进一步的支付延迟。”(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 蔡美珍)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江