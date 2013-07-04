港报财经评论：钱荒预告政策转向--信报7月4日

钱荒预告政策转向/ 习广思

资金从新兴市场流走，反映市场焦点逐步转向欧美股市等国际市场。汇市翻波，美汇转强或挑战84水平，圆汇转弱再试100水平，澳元在央行自我唱淡下，弱势未改。油价连升多日，攀上每桶100美元，见一年新高，中东地缘政治再次成为市场焦点。欧美股市高位震荡，可怜港股夹在外围与中国内地之间，A股化后受中国内地经济拖累，资金流受环球市场拖累，以致近期港股淡风吹得较A股强烈，亦较欧美股市更厉害。中国内地经济数据不振，市场正观望上半年GDP增长情况，总理李克强率先表态，称中国有条件实现全年经济目标。可惜，未见到新政策前，投资者信心有限，港股弹完散，恒指昨天开市后被A股拖累，尾段再受中东政治局势拖累，收报20,147点，下跌511点。大市成交额679亿港元，沽空比率提升至14.19%。港股仍然无法摆脱成交偏低、空军活跃的局面。弱势股无人问津，煤炭股跌至海啸价，谁想买？强势股随时被套现，昨日科技股、科网股被抛售，港股七翻身？不宜期望过高。

内银闹钱荒，背后因素错综复杂，令到银行措手不及的，是错判了央行的态度。对于这场钱荒，投资者应该如何解读？人行行长周小川终于表态，称这是一场演习，央行对流动性有把握，市场亦基本上正确理解央行。这正是过去几星期以来，央行预演了未来的金融整顿，对信贷扩张、影子银行等问题的调控将陆续有来。看在外资眼里，这场钱荒可能较联储局退市更加惊险，因为这再次突显中国政策无常，也进一步说明市场、地方与中国的博弈，央行与市场之间欠缺沟通，才引致银行错判了央行的取态，最终导致市场震荡。《华尔街日报》更指，人行之所以旁观，以不救作警号，是央行在控制信贷增长之上已经别无对策。

很少谈及中国的大沽空家KyleBass最近亦谈及中国这场钱荒。他认为，中国内地信贷增长堕入了黑洞，中国政府政策的反应速度、深度将决定这场危机的严重性及时间长短，如果中国政府动作够果断，能够接受更低速增长，并控制着信贷增长，中国尚且能够为经济结构调整作缓冲。然而，如果中国政府再走旧路，自然会到达极限，明年有机会出现全面性衰退，资产如房地产价格或崩溃。这明显是唱淡中国的危机论，但在外资眼中，这次钱荒反映中国非常关注信贷风险，但做得还不够。(B02)

........................................................................

欧罗弱势难扭转/ 苏子

受昨天英国公布6月PMI数据创出前年3月以来的56.9新高水平影响，英镑兑美元成功自1.515水平以下飙升逾百点子，至1.5273高位，重返1.52重要即市阻力位以上，可惜欧罗兑美元却未能受惠英镑升势重返1.3心理关口以上，汇价自1.292低位反弹至1.297附近已遇上严峻阻力，故短线走势仍然存在再创即市新低的危机。由于英镑兑美元与欧罗兑美元的走势形成强烈对比，结果令昨天欧罗兑英镑一举向下跌破多条主要平均线支持，使本来正处于良好上升势头的走势一下子逆转过来。如昨晚欧罗兑英镑能以大阴烛跌破50天SMA的0.85重要支持，相信随后汇价可望进一步跌破20天保历加通道的底部支持并考验更为关键的200天SMA支持。

昨天欧罗兑美元持续保持弱势的主因，与葡萄牙10年国债息率已升至7.25%，为去年12月以来首次突破7%关键阻力位有关。但由于欧债危机已炒作多时，而且亦不是目前汇市的炒作主题，故相信葡萄牙国债息率显着上升的负面因素对欧罗汇价应不会带来重大冲击，反而未来表现将极受美元的强弱影响。倘若美元于本周结束时可以继续保持目前的强劲势头，美汇指数更成功升至84关口以上收市，相信届时即使葡萄牙国债息率已回落至7%以下，欧罗汇价亦难望转弱为强，兑美元后市预料继续朝着5月17日的1.2793低位迈进的可能性甚高。

由于日前澳洲央行的议息结果显示央行未来仍有减息空间，故即使央行已宣布保持利率不变，亦无助澳元兑美元转弱为强，昨天更已跌破上周五的0.9109低位，暂时最低曾见0.9048水平。但由于此低位与20天保历加通道底部支持位相若，亦与0.9心理关口十分接近；加上其9周RSI指标已跌至14的严重超卖水平，同时9天RSI指标亦自5月下旬开始呈现底背驰利好讯号，故目前澳元兑美元所处的0.9心理关口可说是危中有机，稍后若能稳守不破并成功升回0.9165的重要即市阻力位以上收市，预料一个强而有力的反弹浪将随时一触即发。进取者可伺机买入，但要严守止蚀。(B08)