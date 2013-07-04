港报财经评论：港股再次造底，考验上周低位--经济日报7月4日

港股再次造底，考验上周低位/ 林瑞芬

恒指确认21,000为反弹阻力后，昨日回吐浪急剧，收报20,147，跌2.5%；国指跌势更急，收报8,900，跌3.3%；大市成交额679亿港元。葡萄牙政局有变激发欧债疑虑再起，多重打击，技术上港股展二次造底势，忌失上周低位。6月官方非制造业商务活动指数公布为53.9%，环比下降0.4%，持续印证中国内地的经济偏弱，从上而下的投资法论，市场对中资股有一定廻避程度乃暂时无法扭转的趋势。国指在内银股又见脚软情况下，昨显着回落，跌势比恒指还要急，可见整个港股大形势，陪着中资股走，7月大翻身的能力有限！总结6月内银股钱荒，是央行教训商业银行资金错配问题，政策的指导愈趋鲜明。据报《广州日报》引述权威消息人士指出，中银监于6月中旬正式下发文件，要求银行业金融机构发行的理财产品实行全国集中统一的电子化报告和信息登记制度，未有理财系统进行报告和登记的理财产品，不得发售。由此可见，中证监已盯上银行业对理财产品的操作，同商业银行算帐，从而实现制约影子银行的过分膨胀。内银股昨顿失依靠，建行 反弹受阻5.5港元而回，昨跌2.5%，收报5.15港元；工行 反弹受阻5港元而回，昨跌4%，收报4.56港元。

中石油 周二急弹后，昨收报8.8港元，持平。天然气价改制的国策最有利中石油，突然成宠儿；也欷歔国策也可以令公司跌入谷底，留意到合生元 昨急挫13%，由近期高位近48.1港元回挫至昨低位35港元，跌幅更达27%。主要原因是政府出手调查奶粉涉垄断，讲真，自己也是妈妈，就事件问题上认为外国牌子的奶粉非垄断，只是因为质素有保证，才有市场力量吸引买家，造成垄断假象。问题在于中国内地奶业实在问题太多，质素无保证，吓坏人，才致这局面，如外国牌子奶业被判垄断，显示国家太破坏自由经济市场，也许早前被外国传媒广泛报导强国人到世界各地抢奶粉太羞家。合生元捱沽也太无辜了！不过，股市无真爱，在问题未弄明白前，还是暂廻避该股为上。

中国内地的实体经济仍处调整结构中，但移动通讯业及互联网业却蓬勃进展，中移动 近月已落实招标一批4G建设。筹备上市的阿里巴巴亦见大展拳脚，以旗下支付宝开拓金融互联网业。会放钱在支付宝作购物付款用途，而余额宝是指用户在支付宝网站上将资金转入余额宝等同于购买了中国内地天弘基金的增利宝货币基金，余额宝只推行了半个月，就已吸储66亿港元。点解咁吸储，因增利宝最近7日的年化收益率高达6.299%。时代科技日新月异，发掘股票亦要看多些潮流杂志、网站方可。(B03)