《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

**上海证券报**

--中国银监会副主席王兆星最新撰文指出，新资本办法对包括中国在内的新兴市场国家短期冲击不大，今年一季度末，在不考虑过渡期的情况下，中国银行业的核心一级资本缺口仅33亿元人民币。

--自权威人士处获悉，6月四大行新增贷款投放仅约2,700亿，其中最后一周再度负增长约230亿；另国开行6月信贷投放与上月持平，约450亿。有机构基于此将6月金融机构整体信贷投放预期由1万亿下调至8,600亿左右。

**第一财经日报**

--消息人士称，财政部和央行将于7月进行1,000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，分别于上旬和中旬投放，向市场释放流动性。

**证券时报**

--万科A 以总价48.7亿成功竞得位于上海的一块商住用地，溢价率高达88.6%。这是上海年内总价地王第四次刷新，也是万科在七天内第二次拿下地王。

--截至7月3日，沪深两市已有954家上市公司发布了2013年中报业绩预告，总体来看好于2012年中报情况。(完)