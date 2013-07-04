《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
**上海证券报**
--中国银监会副主席王兆星最新撰文指出，新资本办法对包括中国在内的新兴市场国家短期冲击不大，今年一季度末，在不考虑过渡期的情况下，中国银行业的核心一级资本缺口仅33亿元人民币。
--自权威人士处获悉，6月四大行新增贷款投放仅约2,700亿，其中最后一周再度负增长约230亿；另国开行6月信贷投放与上月持平，约450亿。有机构基于此将6月金融机构整体信贷投放预期由1万亿下调至8,600亿左右。
**第一财经日报**
--消息人士称，财政部和央行将于7月进行1,000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，分别于上旬和中旬投放，向市场释放流动性。
**证券时报**
--万科A 以总价48.7亿成功竞得位于上海的一块商住用地，溢价率高达88.6%。这是上海年内总价地王第四次刷新，也是万科在七天内第二次拿下地王。
--截至7月3日，沪深两市已有954家上市公司发布了2013年中报业绩预告，总体来看好于2012年中报情况。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。