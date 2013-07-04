港报社评：从功利实用层面看香港政制安排，事情会简单得多--明报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
今年7．1 游行，数以万计市民顶风冒雨上街争取真普选，《环球时报》发表题为〈内地看香港舆情应更成熟从容〉社评（下称“社评”），使人看到内地只要以平常心看待香港，则香港的乱中有序，根本是小事一桩。
“社评”指“内地需要真正适应香港政治制度的各种表现，这样的话，香港反对派的影响力就会自动弱化，其活动和影响完全局限在香港内部”。这番话一针见血地道出内地处理香港反对派失焦，催生了激进力量的实质。
今年当局抛出爱国论，意图压制港人对普选特首的诉求，成效如何？7．1 游行就是答案。这类论调，只会把更多港人推向中央的对立面，说明若北京偏离香港制度，只会适得其反。
以梁振英政府的处境，已经表明若政制原地踏步，则梁振英政府的管治困局会愈益严重。所以，真普选是解决香港管治困局的工具。选举特首落实真普选，对北京而言还有其他好处，例如：
台湾已经完成民主化，这是台湾一直自诩较大陆优越之处。若北京容许香港实施双普选，则日后大陆与台湾的互动中，北京也不至于太被动。
设若香港落实双普选之后，各方面在普选之后全面成功，北京何乐而不为？人民币走出去是既定国策，香港在人民币蜕变过程非常重要。政制民主开放也是国家发展必由之路，香港肯定是最理想的试点。
回归16 年以来，香港的倒退其实说明缺少香港实际需要的政治体制，只要给予港人一个合理公平的选举制度，届时若港人仍然不争气，只是自作孽，与北京中央政府无关。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。