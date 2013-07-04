港报社评：从功利实用层面看香港政制安排，事情会简单得多--明报7月4日

今年7．1 游行，数以万计市民顶风冒雨上街争取真普选，《环球时报》发表题为〈内地看香港舆情应更成熟从容〉社评（下称“社评”），使人看到内地只要以平常心看待香港，则香港的乱中有序，根本是小事一桩。

“社评”指“内地需要真正适应香港政治制度的各种表现，这样的话，香港反对派的影响力就会自动弱化，其活动和影响完全局限在香港内部”。这番话一针见血地道出内地处理香港反对派失焦，催生了激进力量的实质。

今年当局抛出爱国论，意图压制港人对普选特首的诉求，成效如何？7．1 游行就是答案。这类论调，只会把更多港人推向中央的对立面，说明若北京偏离香港制度，只会适得其反。

以梁振英政府的处境，已经表明若政制原地踏步，则梁振英政府的管治困局会愈益严重。所以，真普选是解决香港管治困局的工具。选举特首落实真普选，对北京而言还有其他好处，例如：

台湾已经完成民主化，这是台湾一直自诩较大陆优越之处。若北京容许香港实施双普选，则日后大陆与台湾的互动中，北京也不至于太被动。

设若香港落实双普选之后，各方面在普选之后全面成功，北京何乐而不为？人民币走出去是既定国策，香港在人民币蜕变过程非常重要。政制民主开放也是国家发展必由之路，香港肯定是最理想的试点。

回归16 年以来，香港的倒退其实说明缺少香港实际需要的政治体制，只要给予港人一个合理公平的选举制度，届时若港人仍然不争气，只是自作孽，与北京中央政府无关。(A03)