港报社评：引陈玉峰为监，衡量占中代价--星岛日报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
占领中环行动秘书处义工陈玉峰，两年前七一参与坐马路瘫痪中环交通，昨日法官颁令签保守行为一年，回避了留下刑事案底威胁自己律师专业前途的风险。这个案例，值得大家考虑是否参与占中行动前三思。
陈玉峰昨日离开法庭时，重弹遭政治检控的旧调后，没有回答记者有关她签保守行为的问题，迅即登车绝尘而去。由于案件已经检控于法庭，按照法定程序，身为被告的陈玉峰要先技术性否认控罪，再由控方改为要求法官判签保守行为。故此，她声称自己否认控罪，是道出了程序上的事实，但案情重点是她避谈自己换取签保守行为的条件。
一般而言，控方同意签保守行为，条件包括被告属于初犯，没有案底，且罪行性质轻微，例如今次陈玉峰的角色，主要是持扬声器方便他人发言，自己只有一次邀请示威者和旁观者坐在马路上。另一必需条件，是被告同意案发事实经过，且有悔意，控方才能“给被告一次机会”。
陈玉峰选择低头认错换取签保守行为。因她是见习律师，如有刑事案底，日后获发牌出任律师的机会将大降，其他代价包括在申请赴外国签证时可能遇上的麻烦。陈玉峰对于处理今次被控作出的选择，反映前途如何取舍，最终要由自己承担。近日社会热议的占领中环行动，对推动或参与者来说，就是选择为了自己认同的价值知法犯法，承受终身的影响。
是否参与占中，每个人都有权自己选择，关键是要评估各种效果和代价。陈玉峰的个案，说明无论任何抗争行动，都应该事先做好审慎周详的衡量。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。