港报社评：引陈玉峰为监，衡量占中代价--星岛日报7月4日

占领中环行动秘书处义工陈玉峰，两年前七一参与坐马路瘫痪中环交通，昨日法官颁令签保守行为一年，回避了留下刑事案底威胁自己律师专业前途的风险。这个案例，值得大家考虑是否参与占中行动前三思。

陈玉峰昨日离开法庭时，重弹遭政治检控的旧调后，没有回答记者有关她签保守行为的问题，迅即登车绝尘而去。由于案件已经检控于法庭，按照法定程序，身为被告的陈玉峰要先技术性否认控罪，再由控方改为要求法官判签保守行为。故此，她声称自己否认控罪，是道出了程序上的事实，但案情重点是她避谈自己换取签保守行为的条件。

一般而言，控方同意签保守行为，条件包括被告属于初犯，没有案底，且罪行性质轻微，例如今次陈玉峰的角色，主要是持扬声器方便他人发言，自己只有一次邀请示威者和旁观者坐在马路上。另一必需条件，是被告同意案发事实经过，且有悔意，控方才能“给被告一次机会”。

陈玉峰选择低头认错换取签保守行为。因她是见习律师，如有刑事案底，日后获发牌出任律师的机会将大降，其他代价包括在申请赴外国签证时可能遇上的麻烦。陈玉峰对于处理今次被控作出的选择，反映前途如何取舍，最终要由自己承担。近日社会热议的占领中环行动，对推动或参与者来说，就是选择为了自己认同的价值知法犯法，承受终身的影响。

是否参与占中，每个人都有权自己选择，关键是要评估各种效果和代价。陈玉峰的个案，说明无论任何抗争行动，都应该事先做好审慎周详的衡量。(A06)